Resposta de quebra -cabeça de bônus da roda da fortuna hoje para fevereiro de 2025

Aqui você encontrará o Fortuna Roda de roda Resposta de quebra -cabeça Durante o mês de fevereiro de 2025. Também forneceremos respostas a todos os quebra -cabeças e lançamentos padrão. Atualizaremos este artigo diariamente após a transmissão do episódio, para que ele consultará novamente ao longo do mês para encontrar as soluções mais recentes.

Os episódios de 24 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2025 não parecem estar ligados a nenhum tópico em particular. Organizado por Ryan Seacrest e Vanna White, o jogo hoje à noite terá três novos competidores: Eureka McCormick, Michelle Randall e Ryan Bast. Aqui estão todas as soluções para os quebra -cabeças da roda da fortuna para 24 de fevereiro.

Quais são as respostas da fortuna da fortuna hoje à noite?

A seguir, são apresentadas as respostas do quebra -cabeça da fortuna para segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025 e as categorias (entre parênteses) para cada quebra -cabeça mostrado no episódio hoje à noite.

Puzzão de bônus redondo – Compre a granel (o que você está fazendo?)

– Compre a granel (o que você está fazendo?) ShowUp #1 – Uma vez na vida (título da música)

– Uma vez na vida (título da música) ShowUp #2 – Filipinas (no mapa)

– Filipinas (no mapa) Quebra -cabeça regular nº 1 – O melhor chefe do mundo (escritório)

– O melhor chefe do mundo (escritório) Quebra -cabeça regular nº 2 – Sentado na minha mesa de pé (o que você está fazendo?)

– Sentado na minha mesa de pé (o que você está fazendo?) Puzzles regulares #3 -Sunny céu ao longo do ano (relatório meteorológico)

-Sunny céu ao longo do ano (relatório meteorológico) ShowUp #3 – fora de serviço (frase)

– fora de serviço (frase) ShowUp #4 – fora de gás (frase)

– fora de gás (frase) ShowUp #5 – fora da minha mente (frase)

– fora da minha mente (frase) Puzzles regulares #4 – teatro musical (show)

– teatro musical (show) Quebra -cabeça regular nº 5 – Lady and Butterflies (seres vivos)

E aqui estão as respostas de quebra -cabeça de ontem para sexta -feira, 21 de fevereiro:

Puzzão de bônus redondo – Aja por impulso (o que você está fazendo?)

– Aja por impulso (o que você está fazendo?) ShowUp #1 – Animais de hibernação (seres vivos)

– Animais de hibernação (seres vivos) ShowUp #2 – Olhando para o futuro (o que você está fazendo?)

– Olhando para o futuro (o que você está fazendo?) Quebra -cabeça regular nº 1 – Dreamers e Stargazers (pessoas)

– Dreamers e Stargazers (pessoas) Quebra -cabeça regular nº 2 – nada se aventurou, nada ganhou (frase)

– nada se aventurou, nada ganhou (frase) Puzzles regulares #3 – a toda velocidade (tudo a bordo!)

– a toda velocidade (tudo a bordo!) ShowUp #3 – Saco de papel (coisa)

– Saco de papel (coisa) ShowUp #4 – Bolsa de Arpillera (coisa)

– Bolsa de Arpillera (coisa) ShowUp #5 – Saco de marechal de campo (coisa)

– Saco de marechal de campo (coisa) Puzzles regulares #4 – Inspirado por uma história real (Showbiz)

– Inspirado por uma história real (Showbiz) Fan sexta -feira – MUNDO

Ele Fan sexta -feira O concurso Collette ainda está ativo e uma nova palavra será publicada para o empate em algum momento durante o episódio de 28 de fevereiro.

O sorteio de US $ 10 mil do My $ Tery também está ao vivo e pede aos espectadores que olhem para o Wheel of Fortune e espere que alguém ganhe US $ 10.000 usando o My $ Tery Round. Se alguém o fizer, um gráfico de identificação de rotação especial aparecerá e poderá consultar a conta do Wheel Watchers Club para verificar se a identificação da sua spin coincide.