Resposta do chefe de polícia de Cinangka ao acusado de se recusar a ajudar a contratar uma vítima de tiroteio: nunca recuse

Ataque, AO VIVO – O chefe da polícia de Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, finalmente se pronunciou sobre as alegações de que seu partido se recusou a ajudar as vítimas do tiroteio na área de descanso KM45 da rodovia com pedágio Tangerang-Merak. Ele ressaltou que nunca houve qualquer rejeição por parte da polícia.

Asep explicou que na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, por volta da 01h00 WIB, um grupo de pessoas compareceu à Polícia de Cinangka e alegou serem inquilinos que lidavam com problemas relacionados com veículos. Naquela época, os policiais apenas solicitavam documentos de propriedade do veículo como procedimento padrão para garantir a validade de suas reivindicações.

 A família da vítima do tiroteio no depósito de cadáveres do Hospital Balaraja Foto: VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

“Nunca houve recusa, a única coisa que pediram foi o documento de propriedade do carro. Porque disseram que era para locação. é uma força policial.” carta e assim por diante. Pelo menos existem documentos de propriedade”, disse Asep citado pela VIVA na sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

Ele também acrescentou que seu partido se ofereceu para registrar um boletim de ocorrência como base para ações futuras. Isto é importante para que cada passo dado pela polícia esteja em conformidade com os procedimentos legais aplicáveis.

 Chefe de locadora morto a tiros por ladrão de carros na área de pedágio de Balaraja Foto: Instagram @alquilermobilcikarang1

Asep também lamenta que haja mal-entendidos que se desenvolvam na sociedade. Segundo ele, o seu partido deu ao grupo da vítima tempo e oportunidade para preencher documentos e apresentar um relatório. No entanto, o grupo não retornou à delegacia para acompanhar o assunto.

“Porque essa ação é um esforço contundente, certo? Se algo acontecer com meus integrantes? Meus integrantes serão prejudicados? Risco de quem? Responsabilidade de quem? É minha responsabilidade como comandante”, explicou.

A título de informação, o trágico tiroteio que se seguiu resultou na morte da vítima com as iniciais IAS (48), da vítima ferida RAB (60) e de um sobrevivente, Rizky Agam, filho do patrão da locadora de automóveis.