Resposta inesperada A nascimento de Razman foi informada ao Tribunal de Investigação Criminal pelo Tribunal do Distrito do Norte de Yakarta

Jacarta, VIVA – O advogado Razman Arif Nasión falou sobre o Tribunal Distrital de Yakarta do Norte (PN) que informou a Agência de Investigação Criminal da Polícia Nacional.

“Minha resposta e a equipe muito obrigado, e o relatório é muito pequeno informado pelos informados. Portanto, para nós é uma tragédia legal feita pelo Supremo Tribunal, o Tribunal Superior de Dki Jacarta e o Tribunal Distrital de North Yakarta, “Disse 12 de fevereiro de 2025.

Razman Arif Nasion

Ele admitiu que queria julgar o caso de difamação contra si mesmo equilibrada. Por esse motivo, ele pediu ao juiz que aprendesse com um caso que pegou o ex -oficial da Suprema Corte (MA) Zarof Ricar, juiz do Tribunal Distrital de Surabaya, ex -secretário de MA, Hasbi Hasan.

“Não é suficiente para eles perceberem? Eles são considerados mais santo? Você não pode criticar”, disse ele.

Além disso, ele admitiu que demonstraria à polícia que o que ele e seus colegas fizeram em vez da ação certa. Razman admitiu que informaria o juiz pelo abuso de autoridade.

“Porque ele forçou unilateralmente e forçado a tirar proveito da independência como advogado protegido por lei, de modo que um julgamento equilibrado foi realizado”, disse ele novamente.

Ele informou anteriormente que o Tribunal Distrital de Yakarta relatou oficialmente que o advogado Razman Arif Nasuity e sua equipe jurídica, Firdaus Oiwobo, à polícia de investigação criminal sobre o choque que ocorreu durante a audiência.

O relatório publicado em nome da instituição foi recebido com o número STTL/70/II/2025/Barskrim Polri. Razman relatou e sua equipe jurídica.

“Então, em nome da instituição, no incidente na quinta -feira 6 ontem, colhendo os prós e os contras de 2025.

No relatório, ele questionou as ações desencadeadas de Razman como acusado no caso do Tribunal Distrital do Norte de Yakarta. Algumas evidências são anexadas ao relatório. Ele espera que o relatório possa ser seguido pela polícia de investigação criminal.

“É isso mesmo, o ruído que ocorreu no tribunal, tanto para aqueles que durante a suspensão e quando o julgamento continuou. O artigo que informou que existem 3, a saber, 335 Código Penal, 207 Kuhp e 217 Código Penal”, disse Maryono.