Respostas das casas de produção, após o filme, uma proposta de negócios é silenciosa

Yakarta, vivo – O filme, uma proposta de negócios produzida pela Falcon Pictures, é oficialmente transmitida nos cinemas da Indonésia desde quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025. No entanto, o filme, estrelado por Ghifari e Ariel Tatum, parece ser menos atraente para o atendimento ao público. Primeiro dia.

Com base nas informações da conta x da gravação do número de espectadores de filme, CinePoint @CinePoint_, o filme proposto para negócios obtém um pequeno número de espectadores no primeiro dia de ar ou dia de abertura, que é apenas 6.900 espectadores. Mova -se para mais informações, vamos lá!

“1.270 apresentações. A ocupação é inferior a 4%. 6.900 bilhetes de entrada no primeiro dia”, escreveu a conta do CinePoint citada na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

 Filme uma versão de proposta de negócios Indonsia Version

Quando Frederica, como produtora de Falcon Pictures, era conhecida, aparentemente ela não queria ficar muito tonto na aquisição de uma proposta de negócios que não era satisfatória no dia da abertura. Ele escolheu viver.

“Somente vive, apenas vívido”, disse Frederica na área de Kuningan, South Yakarta, sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

Naquela ocasião, Frederica também revelou que seu partido não tinha uma estratégia especial para aumentar o número de espectadores no filme uma proposta de negócios. A produtora fez todo o possível para promover o filme de Rako Prijanto.

“Não existe (uma certa estratégia), simplesmente vivemos. Você certamente sabe o que aconteceu, podemos ler tudo nas redes sociais”, disse Frederica.

Para obter informações, o baixo número de espectadores do filme que uma proposta de negócios supostamente se deve a uma declaração controversa a Abidzar, o Ghifari, que o tornou um material de blasfêmia para os usuários da Internet.

Considerou -se que algumas das declarações de Abidzar causaram raiva, pois os usuários da Internet ficaram furiosos porque Abidzar disse que não viu uma proposta comercial da série da Coréia do Sul porque queria criar seu próprio personagem. Além disso, Abidzar também aludiu brevemente à questão dos fãs em um podcast. Os usuários da Internet que ficaram chateados ao eliminar a chamada para boicotar o filme.

Enquanto antes, as imagens de Abidzar e Falcon haviam transmitido um pedido de desculpas. Mas, aparentemente, isso não tem efeito, o que torna o filme esvaziar o público.