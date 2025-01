Restrições GRAP 4 suspensas em Delhi-NCR em meio à queda nos níveis de poluição

Durante os invernos, a região Delhi-NCR aplica restrições ao abrigo do GRAP, que classifica a qualidade do ar em quatro estágios. Arquivo. | Crédito da foto: Shashi Shekhar Kashyap

O painel do Centro sobre a qualidade do ar Delhi-NCR na quinta-feira (16 de janeiro de 2025) revogou as restrições do estágio 4 do Plano de Ação de Resposta Gradual (GRAP) em meio a uma queda nos níveis de poluição, de acordo com uma ordem oficial.

As restrições foram impostas na quarta-feira, quando ventos calmos, baixas temperaturas e condições de neblina permitiram o acúmulo de poluentes na região, com um índice de qualidade do ar de 396 na noite passada.

As restrições da Fase 4 incluem a proibição de todas as actividades de construção, a entrada de camiões poluentes não essenciais em Deli e a mudança obrigatória das turmas escolares, excepto as turmas 10 e 12, para o modo híbrido.

Caminhões a diesel não essenciais estão proibidos de entrar em Delhi, enquanto veículos pesados ​​BS-IV registrados em Delhi e veículos pesados ​​a diesel mais antigos são proibidos, exceto para serviços essenciais no Estágio 4.

Durante os invernos, a região Delhi-NCR impõe restrições ao abrigo do GRAP, que classifica a qualidade do ar em quatro estágios: Estágio 1 (Ruim, AQI 201-300), Estágio 2 (Muito Ruim, AQI 301-400), Estágio 3 (Grave, AQI 401-450) e Estágio 4 (Grave Plus, IQA maior que 450).

Condições climáticas desfavoráveis, combinadas com emissões de veículos, queima de palha de arroz, fogos de artifício e outras fontes locais de poluição, levam a níveis perigosos de qualidade do ar em Delhi-NCR durante os invernos.