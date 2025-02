Resultados das eleições de Delhi 2025: Lista de todos os vencedores, partidas, votos e maioria

O partido Bharatiya Janata (BJP) está pronto para retornar ao poder em Del AAP em 22.

O BJP e a AAP conquistaram 11 e 10 assentos, respectivamente, de acordo com o site da Comissão Eleitoral (CE) às 14h10.

Leia também: Resultados das eleições de Delhi 2025 ao vivo

O supremo da AAP, o próprio Arvind Kejriwal, perdeu seu assento de Nova Délhi contra Parsh Verma, do BJP, por mais de 4.000 votos, marcando uma queda dramática para um líder. O ex -vice -ministro e líder da AAP, Manish Sisodia, também admitiu a derrota em Jangpura e expressou a esperança de que o BJP trabalhasse pelo bem -estar das pessoas na área. O primeiro -ministro e candidato da AAP, Atishi, liderou em Kalkaji, de acordo com os dados do CE.

Aqui está a lista completa dos vencedores, os votos que eles garantiram e a maioria:

Enquanto isso, os apoiadores do BJP explodiram em comemoração fora de sua sede de Delhi, agitando bandeiras de festas e dançando nos ritmos ‘Dhol’. Segurando os cortes de um lótus, o símbolo eleitoral do BJP também se juntou à poeira de açafrão.

O BJP está fora do escritório em Delhi desde 1998. Por outro lado, a AAP dominou o cenário político de Délhi nos últimos 10 anos, vencendo as pesquisas de 2015 e 2020 ao enriquecer majorias.

O Congresso, que governou Delhi de 1998 a 2013, procura organizar um retorno depois de não ganhar um único assento nas duas eleições anteriores.

Delhi, com 1,55 milhão de eleitores elegíveis, registrou uma participação de 60,54 % nas eleições de 5 de fevereiro.