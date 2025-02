Resultados de Basileia: O macaco é a segunda maior abertura de néon depois de Longlegs

O macaco provou ser um ótimo Bilhetes Atinge neon.

O macaco de Osgood Perkin abriu nos cinemas no fim de semana passado. Ele já ganhou aproximadamente US $ 14,2 milhões nas bilheterias, o que a torna a segunda abertura mais alta para o neon depois de Longlegs. Esse filme, que também foi dirigido por Perkins, ganhou US $ 22,4 milhões durante o fim de semana de julho de 2024.

Capitão América: Brave New World ainda reivindicou o número um com US $ 28,2 milhões, o que é uma queda de 68% em seu primeiro fim de semana, para Prazo final. Enquanto isso, Paddington, no Peru, ficou em terceiro lugar com US $ 6,5 milhões, enquanto o garoto inquebrável, estrelado por Zachary Levi, falhou com apenas US $ 2,5 milhões.

