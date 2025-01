Resultados de bilheteria: Mufasa: O Rei Leão vence Sonic 3 no dia de Ano Novo

Mufasa: O Rei Leão conseguiu vencer Sonic o ouriço 3 nas bilheterias nacionais no dia de Ano Novo.

Mufasa: O Rei Leão, que serve como prequela do filme O Rei Leão de 2019, arrecadou US$ 10,3 milhões adicionais no dia de Ano Novo. Sua bilheteria nacional total é agora de US$ 138,5 milhões, enquanto o total mundial é estimado em cerca de US$ 342,5 milhões.

Embora já tenha ultrapassado seu orçamento de US$ 200 milhões, Mufasa ainda tem um longo caminho a percorrer para vencer O Rei Leão de 2019, tendo encerrado sua bilheteria global com cerca de US$ 1,657 bilhão.

Sonic the Hedgehog 3 ficou em segundo lugar no dia de Ano Novo, com US$ 8,95 milhões no ano. Prazo final. Com um faturamento interno total de US$ 138,5 milhões (estimado em todo o mundo em cerca de US$ 210,6 milhões), Sonic the Hedgehog 3 poderia ser o filme do Sonic de maior bilheteria até o momento se ultrapassar 405,4 milhões de dólares de Sonic the Hedgehog 2.

Em outros lugares, Moana 2 arrecadou outros US$ 5,1 milhões, enquanto Nosferatu de A24 arrecadou US$ 4,96 milhões e a cinebiografia de Bob Dylan A Complete Unknown arrecadou US$ 3,1 milhões.

Resultados de bilheteria: Top 10 Nacional

1). Mufasa (Dis) 4.100 cinemas Quarta-feira US$ 10,3 milhões (+43% desde a véspera de Ano Novo) Total US$ 138,5 milhões /Semana 2

2). Sonic the Hedgehog 3 (par) 3.769 cinemas, quarta-feira US$ 8,95 milhões (+23%), total de US$ 160,4 milhões/semana 2

3). Moana 2 (Dis) 3.410 cinemas, quarta-feira US$ 5,1 milhões (+29%) Total US$ 409,2 milhões/semana 5

4). Nosferatu (Foc) 2.992 cinemas, quarta-feira US$ 4,96 milhões (+70%), total de US$ 53 milhões/semana 1

5). Wicked (Uni) 3.177 cinemas, quarta-feira US$ 4,63 milhões (+26%) Total US$ 437,5 milhões/semana 6

6). Um completo desconhecido (março) 2.835 cinemas, quarta-feira US$ 3,1 milhões (+14%) Total US$ 31,7 milhões/semana 1

7). Babygirl (A24) 2.115 cinemas, quarta-feira US$ 1,4 milhão (+83%), total de US$ 10,5 milhões/semana 1

8). Gladiador 2 (par) 1.865 cinemas, quarta-feira US$ 1,04 milhão (+50%) Total US$ 165,5 milhões/semana 6

9). Homestead (Angel) 1.769 cinemas, quarta-feira US$ 952.000 (+46%), total de US$ 14,9 milhões/semana 2

10). The Fire Inside (Amz) Cinemas de 2006, quarta-feira US$ 592 mil (+37%), total de US$ 5,6 milhões/semana 1