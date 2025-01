Resultados de bilheteria: o reinado de Mufasa continua, o relançamento de Se7en comemora 30 anos

Mufasa: O Rei Leão mais uma vez ganhou o fim de semana nas bilheterias dos Estados Unidos.

Agora em sua terceira semana de lançamento, Mufasa: O Rei Leão arrecadou mais US$ 23,8 milhões nas bilheterias nacionais neste fim de semana, superando todos os outros concorrentes. Sonic the Hedgehog 3, que também está em sua terceira semana de lançamento, ficou em segundo lugar com US$ 21,2 milhões, enquanto Nosferatu arrecadou US$ 13,2 milhões adicionais.

Por Prazo finalEnquanto isso, o 30º aniversário de Se7en não ficou entre os 10 primeiros, arrecadando US$ 915 mil nos últimos três dias.

O reinado de bilheteria de Mufasa provavelmente chegará ao fim no próximo fim de semana, quando Den of Thieves: 2 Pantera estreia na sexta-feira, enquanto a cinebiografia de Robbie Williams, Better Man, também será expandida para mais cinemas.

Resultados de bilheteria: Top 10 Nacional

1). Mufasa (Dis) 3.925 (-175) cinemas, sexta-feira $ 7,6 milhões (-37%), sábado $ 9,8 milhões, domingo $ 6,4 milhões, 3 dias $ 23,8 milhões (-35%), total $ 168,6 milhões / semana 3

2). Sonic the Hedgehog 3 (par) 3.746 (-23) cinemas, sexta-feira US$ 6,9 milhões (-45% em relação à sexta-feira anterior), sábado US$ 8,9 milhões, domingo US$ 5,3 milhões 3 dias US$ 21,2 milhões (-44%), total US$ 187,5 milhões/semana 3

3). Nosferatu (Foc) 3.132 (+140) cinemas, sexta-feira US$ 4,25 milhões (-42%), sábado US$ 5,5 milhões, domingo US$ 3,3 milhões, 3 dias US$ 13,2 milhões (-39%), total US$ 69,4 milhões/semana 2

4). Moana 2 (Dis) 3.345 (-65) cinemas, sexta-feira $ 4,1 milhões (-36%), sábado $ 4,9 milhões, domingo $ 3,3 milhões, 3 dias $ 12,4 milhões (-34%), total $ 425, 2 milhões / semana 6

5). Wicked (Uni) 3.287 cinemas (+110), sexta-feira $ 3,33 milhões (-51%), sábado $ 4,1 milhões, domingo $ 2,76 milhões, 3 dias $ 10,2 milhões (-48%), total $ 450,7 milhões / semana 7

6). Um completo desconhecido (terça-feira) 2.835 cinemas, sexta-feira US$ 2,6 milhões (-33%), sábado US$ 3,4 milhões, domingo US$ 2 milhões, 3 dias US$ 8,1 milhões (-31%), total US$ 41,7 milhões/semana 2

7). Babygirl (A24) 2.164 (+49) cinemas, sexta-feira US$ 1,47 milhão (+5%), sábado US$ 1,85 milhão, domingo US$ 1,1 milhão, 3 dias US$ 4,49 milhões (par), total US$ 16,1 milhões/semana 2

8). Gladiador 2 (Par) 1.748 (-117) cinemas, sexta-feira $ 870.000 (-36%), sábado $ 1,1 milhão, domingo $ 655.000, 3 dias $ 2,65 milhões (-35%), total $ 168,8 milhões / semana 7

9). Homestead (Ángel) 1.700 cinemas (-69), sexta-feira $ 613.000, sábado $ 856.000, domingo $ 634.000, 3 dias $ 2,1 milhões (-30%), total $ 17,4 milhões / semana 3

10). The Fire Inside (Amz) 2.032 cinemas (+26), sexta-feira $ 380 mil (-42%), sábado $ 531 mil, domingo $ 319 mil, 3 dias $ 1,23 milhão (-37%), total $ 7,1 milhões / semana 2