O primeiro -ministro de Tripura, Manik Saha, no sábado (8 de fevereiro de 2025) disse que a “vitória retumbante” do Partido Bharatiya Janata (BJP) em Delhi reflete a confiança do povo no Partido Confrán e a liderança do Primeiro Ministro Narendra Modi.

Ele parabenizou o primeiro -ministro Modi e o ministro do Interior da União, Amit Shah, pela vitória do partido nas eleições da Assembléia de Délhi.

“Modi Magic Barre Delhi. É uma vitória retumbante para o BJP em Delhi. Esse mandato histórico reflete a confiança das pessoas no BJP e a liderança visionária do primeiro -ministro Narendra Modi”, escreveu ele no Facebook.

O BJP limpou o jogo Aam Aadmi em Delhi no sábado e retornou ao poder na cidade após mais de 26 anos, estendendo sua marca de açafrão e dando um golpe devastador à parte liderada por Arvind Kejriwal, cuja liderança superior desabou ou mal fez.

O BJP venceu ou liderava em 49 dos 70 assentos, confortavelmente sobre a marca majoritária de 36, e a AAP estava muito tarde com 21, de acordo com o site da Comissão Eleitoral. O Congresso, que governou por 15 anos sob Sheila Dikshit, apareceu em nada no concurso bipolar.

Saha disse: “Parabenizo com todo o meu coração com o primeiro -ministro Narendra Modi, ao Ministro da União, Amit Shah, ao presidente nacional do BJP, JP Nadda, ao presidente do BJP Delhi, Virendra Sachdeva e todos aqueles dedicado a Delhi Pradesh Karyakartas (trabalhadores do partido). Mais tarde conversando com jornalistas, o primeiro -ministro alegou que o governo da AAP em Delhi estava envolvido em práticas corruptas.

“(La Victoria) estava nas cartas e o BJP venceu Delhi depois de vários anos. A maneira como Modji trabalha para as pessoas, sabia que os eleitores de Delhi reabasteceriam a fé no BJP”. O presidente da Unidade de Tripure do BJP, Rajib Bhattacharjee, também parabenizou o Sr. Modi.

“Essa vitória pertence a Modi Ji e ao povo de Delhi. Após 27 anos, o lótus é florescido em Delhi. Agradeci ao povo de Delhi por manter a fé em Modi Ji”, disse ele.