Resultados e vencedores do WWE Monday Night Raw: Quem ganhou?

Curioso sobre ele resultados de WWE segunda-feira à noite cru em 6 de janeiro? Temos todos os detalhes aqui. Uma nova era de luta livre profissional e entretenimento esportivo começou com a estreia do WWE Monday Night Raw na Netflix em 6 de janeiro de 2025. O evento, que inicialmente foi transmitido ao vivo, aconteceu no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia, e contou com combates emocionantes. Alguns dos melhores artistas das paradas apareceram no ringue e tiveram performances memoráveis.

Lista de vencedores e partidas do WWE Monday Night Raw na Netflix

A estreia da Netflix de WWE Monday Night foi repleta de estrelas. Foram quatro lutas: CM Punk contra Seth Rollins, Jey Uso contra Drew McIntyre, Liv Morgan contra Rhea Ripley e Roman Reigns contra Solo Sikoa. O episódio também contou com a participação das lendas do wrestling profissional Hulk Hogan e The Undertaker, embora o primeiro tenha recebido vaias do público. John Cena também apareceu no ringue e iniciou seu último ano no entretenimento esportivo. Triple H e The Rock também fizeram aparições.

Aqui estão os resultados do WWE Monday Night Raw.

CM Punk vs.

A luta principal da noite foi a luta entre CM Punk e Seth Rollins. Os dois trabalharam juntos várias vezes ao longo dos anos e tudo ficou evidente no desenrolar da partida. Ambos tentaram imobilizar a outra pessoa várias vezes até que CM Punk acertou Rollins com um Go To Sleep e venceu a luta.

Jey Uso x Drew McIntyre

A luta entre Jey Uso e Drew McIntyre começou rapidamente, com o primeiro saindo do ringue e atacando o adversário. Embora McIntyre tenha dominado a etapa final da partida, Uso o surpreendeu com uma imobilização bem sucedida.

Liv Morgan (c) x Rhea Ripley – Partida do Campeonato Mundial Feminino

A rivalidade contínua entre Liv Morgan e Rhea Ripley continua a evoluir. Ao longo da partida, Morgan recebeu ajuda de Dominik Mysterio e Raquel Rodríguez, mas não foi suficiente para manter Ripley no chão. Esta última marcou duas Riptides consecutivas em Morgan e se tornou a nova Campeã Mundial Feminina.

Roman Reigns vs. Solo Sikoa

A partida entre Roman Reigns e Solo Sikoa pela partida tribal de ula fala e pelo título de chefe tribal atraiu seus respectivos aliados, Kevin Owens e Cody Rhodes. No final das contas, Reigns emergiu como o vencedor e The Rock apareceu para colocar a ula fala em seu pescoço.