Resumo da revisão de Pitt: o drama médico de Max atrai reações mistas

O poço Com estreia prevista para 9 de janeiro de 2025, o drama médico sobre a sala de emergência de um hospital de traumas de Pittsburgh recebeu críticas mistas antes de sua estreia no Max.

O que dizem as críticas do The Pitt?

As primeiras críticas da série começaram a chegar, com muitas reações contraditórias ao drama de Max. Daniel Fienberg do Hollywood Reporter chamou a série de um drama “eficaz” e disse que ela “constrói habilmente suas histórias mais amplas, culminando em uma tempestade perfeita de batidas emocionais em um oitavo episódio que entrega lágrimas que parecem muito mais merecidas do que eu teria previsto”.

Em outro lugar, Maggie Boccella do Collider achou a série não muito interessante e disse que ela “parece muito mais adequada ao modelo compulsivo” do que um tradicional lançamento episódico que Max está fazendo. A revisão também comparou The Pitt a ER, uma comparação que tem sido feita com frequência e até levou a um processo contra a Warner Bros..

Em outra crítica, Ryan Schwartz da TVLine disse que o programa não é um “spin-off” de ER, mas sim “é o primeiro drama médico desde ER a priorizar a medicina em vez do melodrama”. Schwartz também era fã da série, dizendo que “pode ​​ser o melhor e mais autêntico drama médico da televisão desde aquele que fez de Noah Wyle uma estrela”.

Jeff Sneider, da InSneider, também era um grande fã da série, dizendo que normalmente não é fã de dramas médicos, mas que “amou” a nova série, que ele descreve como “ER encontra 24”.

The Pitt estreará na Max em 9 de janeiro de 2025, com estreia de dois episódios. Novos episódios da série serão lançados semanalmente no serviço de streaming.