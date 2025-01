Resumo e final do episódio 1 do paraíso: o que aconteceu com o limão?

Procurando um resumo de Paradise Episódio 1? Você veio ao lugar certo. O primeiro episódio, “Wildcat Is Down”, estreou em Hulu e Disney+ em 27 de janeiro e surpreendeu os espectadores com seu explosivo final. O enredo gira em torno de Xavier Collins. O episódio termina com grandes revelações sobre Xavier, Cal e o palco do programa, o Homonym Paradise City.

Aqui está um resumo cheio de spoilers do episódio 1 do paraíso.

O Presidente Cal morreu no episódio 1 do paraíso?

Sim, Cal morre no episódio 1 do paraíso. Xavier entra no quarto de limão no início do episódio e encontra o outro homem morto. A narrativa do programa não é totalmente linear, por isso pode confundir alguns fãs. A princípio, parece que a narrativa principal ocorre depois que Cal cumpriu seu segundo mandato no Salão Oval e, desde então, ele se aposentou em uma comunidade luxuosa, como disse a Xavier que pretendia fazê -lo. Existem vários flashbacks dos anos anteriores que lançam luz sobre o relacionamento entre Cal e Xavier.

O primeiro mostra o primeiro encontro entre esses dois personagens. Mais tarde, Xavier recebe uma bala enquanto protege o cal, mas sobrevive. No entanto, no final do episódio, uma cena de flashback indica que o relacionamento deles se deteriorou seriamente, e Xavier mantém limão pela morte de sua esposa. Ele até diz que perdoará Cal assim que puder dormir bem. E isso só acontecerá quando o cal estiver morto. Isso efetivamente o torna um possível suspeito no assassinato de Cal.

O que é realmente paradisiedade cidade, explicou

Os momentos finais do episódio revelam que o cenário de mesmo nome é um bunker subterrâneo, uma estrutura abobadada com um sol artificial. As cenas de flashback revelam que Cal e seus conselheiros confiaram em Xavier sobre o projeto altamente classificado nas montanhas do Colorado depois que ele arriscou sua vida durante o tiroteio. Pelo menos parte da população humana se retirou para o bunker após um evento apocalíptico. Além disso, a cena retrospectiva mostrada pelo tiroteio também revela que o atacante estava gritando que o mundo merece saber, provavelmente se referindo ao evento apocalíptico.

Também é possível que Paradise City não seja o único bunker do mundo. Durante a reunião acima mencionada, um dos conselheiros de Cal revela que algumas centenas de pessoas sabem a verdade sobre o nível de extinção, para que haja outros bunkers no mundo.