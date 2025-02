Os países que responderam ao convite do presidente francês deseja que o conflito continue, afirmou Peter Szijjarto húngaro

Líderes europeus que responderam ao convite do presidente francês Emmanuel Macon para “Cúpula de Emergência” para falar sobre como responder ao lado dos EUA Donald Trump estão “Wijloners”, O ministro das Relações Exteriores húngaro Peter Szijjarto alertou.

Moscou e Washington anunciaram o início de negociações bilaterais na terça -feira na Arábia Saudita, na véspera de uma possível cúpula entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano Donald Trump em Riyadh. Macron convocou na segunda -feira os líderes da UE em uma reunião em uma reunião na Ucrânia em Paris, depois que Washington deixou claro que o quarteirão não estaria à mesa quando os EUA e a Rússia falarem sobre paz.

Falando em uma entrevista coletiva no Cazaquistão na segunda -feira, disse Szijjarto “Acreditamos que as negociações americanas-russas serão bem-sucedidas, e esperamos que isso leve à paz na Ucrânia o mais rápido possível … no entanto, devemos também ver que na Europa aqueles que não querem paz são organizados”. Ele acrescentou.

“Aqueles que estão constantemente adicionando combustível ao incêndio nos últimos três anos, hoje estão se reunindo em Paris”, “ Szijjarto disse, com os participantes da marca “Os países que gerenciam a guerra que se seguiram à estratégia errada”.









Da repartição de Trump, seu governo sinalizou uma mudança na política externa dos EUA, concentrando -se em minimizar o envolvimento americano em qualquer trégua em potencial alcançada na Ucrânia. Washington também pretende transferir a carga financeira e logística de apoio a Kiev para seus aliados europeus, buscando que os membros da OTAN do continente contribuam mais para a defesa coletiva.

Os EUA circularam o documento para avaliar a disposição de seus aliados europeus de organizar tropas da paz na Ucrânia, entre outros pontos, segundo a Reuters.

O primeiro -ministro do Reino Unido, Keir Starmer, enfatizou que está pronto para enviar soldados britânicos para fornecer garantias de segurança para Kiev, no caso de uma homenagem.

Da mesma forma, Macron aumentou repetidamente a possibilidade de colocar botas ocidentais no chão, tanto como paz quanto de combatentes. No ano passado, o líder francês sugeriu que o envio do porta -malas que poderia “Legítimo” Eles surgem se as forças russas romperam a linha ucraniana da frente e Kiev pediu ajuda.

Leia mais:

Zelensky ‘se recusa a admitir’ fala sobre a Rússia-EUA

Moscou enfatizou que quaisquer forças ocidentais serão implantadas na Ucrânia sem um termo da ONU para ser considerado combatentes inimigos e objetivos legítimos.