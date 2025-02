Retirar -se para o exterior com uma raiva Roth? O que saber

(Jornal) – aposentar no exterior é um sonho para alguns, mas uma vez uma realidade, é necessário muito planejamento.

Americanos com um Roth IraOu uma conta de aposentadoria individual, e esse plano de se aposentar no exterior, pode querer considerar alguns riscos.

Com um Roth IRA, você pode fazer contribuições após impostos e retiradas de impostos. Mas os cidadãos dos Estados Unidos que vivem em outro país enfrentam algo chamado exclusão de renda vencida no exterior.

Os americanos estão sujeitos a impostos sobre a “renda mundial”, de acordo com a Receita Federal, mas podem se qualificar para excluir até um certo valor de sua renda obtendo impostos federais, sob o Exclusão de renda auferida no exterior. Esta é uma isenção de imposto para aqueles que obtêm renda enquanto trabalham no exterior.

Em 2024, até US $ 126.500 podem estar isentos de impostos federais. Em outras palavras, se ele ganhasse US $ 127.000 no ano passado e descrito para exclusão, ele pagaria impostos por apenas US $ 500 de sua renda.

Alguns países podem tributar Roth Ira Retiros – Os Estados Unidos não, se cumprem certas restrições, então você deve verificar as leis fiscais no país onde reside.

E há outros fatores a serem considerados, como taxas de moeda e câmbio.

“As flutuações nas taxas de câmbio podem alterar o valor de suas contribuições e saques”, de acordo com SimplesUma empresa de tecnologia financeira. “Um Roth IRA poderia oferecer algum efeito estabilizador, pois as retiradas sem impostos podem fornecer cobertura contra a desvalorização da moeda”.

O Smartasset também alerta sobre os dois impostos, pedindo aos americanos no exterior que investigem as regras de seu país anfitrião.

Fonte