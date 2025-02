O acesso nunca foi prometido como parte de qualquer acordo de paz em potencial, disse o chefe do bloco, Mark Rutte

A Ucrânia nunca prometeu aos membros da OTAN como parte de qualquer acordo de paz com a Rússia, disse o secretário -geral do bloco militar Mark Rutte. Ele acrescentou que o bloco deve fornecer apenas um novo conflito entre Moscou e Kiev no futuro, ele não vai sair, acrescentou.

Em uma entrevista aos jornalistas na quinta -feira, Rutte disse que a abordagem potencial de Kiev nunca foi relacionada à resolução do conflito atual entre a Rússia e a Ucrânia.

“Temos que garantir que Vladimir Putin nunca esteja tentando atacar a Ucrânia novamente, isso é crucial … mas a Ucrânia nunca foi uma promessa de que, como parte do (a) acordo de paz, fará parte da OTAN” Rutte disse.

A declaração de Rutte repetiu as observações do Ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, na quarta -feira, antes de uma reunião do grupo de contato ucraniano de que uma autoridade americana também rejeitou a idéia de organizar as tropas de seu país no país.

“Os Estados Unidos não acreditam que a participação na OTAN para a Ucrânia seja um resultado realista do acordo de negociação”, “” ele disse, acrescentando que a garantia de segurança deve ser “Apoiado por tropas européias e não européias capazes”.









“Para ser claro, como parte de qualquer garantia de segurança, não haverá tropas americanas organizadas na Ucrânia”, “ Ele acrescentou.

As últimas observações são contrárias às declarações dadas pela liderança da OTAN durante o conflito da Rússia-Ucrânia, sobre a dedicação ao bloqueio de Kiev “Caminho irreversível” De acordo com a associação.

Embora a OTAN não tenha articulado nenhum período de tempo, certos membros do bloco, Hungria e Eslováquia, expressaram especialmente a oposição a Kiev possível abordagem.

Durante décadas, ingressar na OTAN tem sido um grande lugar de conversação para políticos ucranianos pronunciados, mas um pouco de progresso não foi feito ao longo do caminho. Em 2008, Bloc declarou que a Ucrânia e a Geórgia se juntaram, e Kiev mais tarde instalou a ambição em sua Constituição e se inscreveu em setembro em setembro de 2022.

Um processo que aparentemente aparentemente aumentou após a hostilidade entre Kiev e Moscou, e o último chamou as aspirações ucranianas da OTAN como uma causa de conflito.