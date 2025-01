Retrato de Cha Young-joo, esposa de Shin Tae-yong, que recebeu mensagens de internautas depois que seu marido foi demitido.

Jacarta – O mundo do futebol indonésio está chocado com a notícia da demissão do seleccionador da Indonésia, Shin Tae-yong. O sul-coreano foi oficialmente demitido pela Associação Indonésia de Futebol (PSSI), conforme comunicado diretamente pelo presidente geral da PSSI, Erick Thohir, na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Esta decisão certamente gerou várias reações públicas, considerando que Shin Tae-yong Ele fez um grande contribuição no mundo do futebol indonésio durante os últimos 5 anos.

Leia também: Deixado para trás por Shin Tae-yong, Rafael Struick está determinado a fazer isso

A notícia da demissão de Shin Tae-yong fez com que muita gente se solidarizasse e até invadisse o Instagram pessoal de sua esposa, Cha Young Joo. No último upload de Cha Young-joo, compartilhado há cerca de uma semana, muitos comentários de internautas indonésios enviaram mensagens e saudações a Shin Tae-yong.

A seguir está um retrato de Cha Young-joo, esposa de Shin Tae-yong, que não escapou da atenção dos internautas.

Sem idade aos 54 anos

Leia também: STY demitido por PSSI, Shin Jae-won: você vai se arrepender desta decisão

Cha Young-joo é uma mulher sul-coreana nascida em 1970. Aos 54 anos, a aparência de Cha Young-joo é frequentemente elogiada por ser muito jovem, porque ela parece uma jovem na casa dos 30 anos. Cha Young-joo casou-se com Shin Tae-yong em 1995. Desse casamento, eles foram abençoados com dois filhos, todos seguindo carreiras no mundo do futebol como seu pai.

Leia também: Jay Idzes diz que PSSI tomou a melhor decisão ao mudar de treinador

Anteriormente, ele trabalhou como repórter de televisão.

Cha Youn-joo também tem uma história de trabalho estilosa que torna seu nome familiar aos sul-coreanos. Anteriormente, Cha Young-joo trabalhou como repórter na Korean Broadcasting System (KBS), uma das principais estações de televisão da Coreia do Sul.

Casamento à distância com Shin Tae-yong

Desde que Shin Tae-yong foi nomeado técnico da seleção nacional em 2020, Cha Young-joo mantém um relacionamento à distância com o marido. Mesmo assim, o próprio Shin Tae-yong ainda retorna ao seu país em licença de várias semanas a cada 2 ou 3 meses.

O casal raramente compartilha fotos ou vídeos íntimos nas redes sociais, mas Shin Tae-yong costuma deixar rastros na coluna de comentários de sua esposa com frases românticas.

Mensagens confiáveis ​​para usuários da Internet

Desde que a notícia da demissão de Shin Tae-yong foi revelada, muitos internautas atacaram imediatamente a conta pessoal de Cha Young-joo no Instagram. Os internautas deixaram mensagens de gratidão a Shin Tae-yong através de sua esposa.

“Eomma, por favor, transmita ao treinador a nossa enorme gratidão. Treinador, você e sua família fazem parte da Indonésia, nunca esqueceremos isso. Perdoe as ações vergonhosas de algumas pessoas neste país. Prometo que sempre apreciarei os serviços do treinador e minha família”, disseram internautas.

“Muito obrigado, graças ao seu marido, nossa seleção está caminhando para uma mudança melhor. Que sua família esteja sempre cheia de bênçãos onde quer que esteja. Meu agradecimento especial ao técnico Shin Tae-yong, espero que você brilhe ainda mais em todos os lugares “, disse outro.