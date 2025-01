Reunião com policiais deficientes, Comissário Geral Dedi: Estou orgulhoso de você

Jacarta – O Inspector-Geral de Supervisão (Irwasum) da Polícia Nacional, Komjen Dedi Prasetyo, convidou 16 membros da Polícia Nacional que entraram pela via da deficiência. 16 membros espalhados por várias forças policiais regionais na Indonésia reuniram-se para se reunirem e discutirem.

Dedi disse que o recrutamento de membros da Polícia Nacional na rota da deficiência mostra a preocupação da Polícia Nacional sob a liderança do Chefe da Polícia, General Listyo Sigit Prabowo. Segundo ele, o Chefe da Polícia Nacional é muito carinhoso e amigo das pessoas com deficiência.

“O Chefe da Polícia Nacional criou uma política inclusiva, abrindo oportunidades de igualdade. Depois abriu políticas que proporcionam igualdade de oportunidades para a sociedade, mesmo depois de terem recebido educação, e dando aos membros da Polícia Nacional a oportunidade de seguirem a mesma raça”, disse Dedi no edifício da sede da polícia do TNCC, no sul de Jacarta, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.

 O Inspetor Geral da Polícia, Comissário Geral Dedi Prasetyo, aceita membros da Polícia Nacional com deficiência

Dedi também expressou o seu orgulho pelos membros deficientes da Polícia Nacional. Isso porque ele recebeu uma educação em SPN e Sepolwan, que foi bastante difícil e boa.

Nesta reunião estiveram presentes 14 membros da Polícia Nacional portadores de deficiência, nas categorias de suboficiais e oficiais. Duas delas são policiais (polwan).

“Não recrutamos necessariamente jovens que estejam em condições físicas normais e suficientemente fortes para receberem educação básica. Mas os meus colegas demonstraram e provaram tudo. Eu posso fazê-lo”, afirmou.

Dedi disse que este encontro reuniu vários funcionários da Sede da Polícia Nacional para poder dialogar e discutir os cargos que os membros da Polícia Nacional com deficiência irão ocupar no futuro.

Além disso, o antigo chefe da Divisão de Relações Públicas da Polícia Nacional disse que o recrutamento de pessoas com deficiência para a Polícia Nacional começou com um estudo abrangente dos países que anteriormente recrutaram agentes policiais com deficiência.

Ele também deu o exemplo da Inglaterra, que está muito mais avançada em missões de recrutamento e desenvolvimento profissional, e a Inglaterra tem a universidade mais antiga do mundo, a Universidade de Oxford, que tem quase mais de mil anos.

“É por isso que uma das nossas mecas no domínio da gestão humana é a Inglaterra. Porque a Inglaterra é muito mais avançada, muito mais progressista e também muito amiga dos amigos ou familiares com deficiência”, afirmou.

Posteriormente, disse Dedi, esses policiais deficientes serão encaminhados para os campos de acordo com sua vontade. Seja na área de informática, cibernética, trânsito, investigação criminal ou outras funções da Polícia Nacional.

Na verdade, se os membros posteriores quiserem desenvolver as suas competências através do ensino superior, o acesso será facilitado para eles.

“O importante é que os colegas não desistam da situação, nem tenham medo, e os colegas continuem a fazer parte da comunidade policial da qual nos orgulhamos”, disse.

Além disso, Dedi explicou que a Polícia Nacional está também a preparar a Escola Secundária Kemala Taruna Bhayangkara para recrutar recursos humanos de grupos, de grupos de escolas secundárias para poder ingressar nas escolas secundárias. Mais tarde, após se formar, pretende ingressar nas melhores universidades do país e do mundo.

“Então, hoje convoquei todos de toda a Indonésia para a reunião de hoje. Quero ver como meus colegas estão progredindo”, disse ele.