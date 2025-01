Reunião de revisão de alto nível será realizada em meio ao aumento das mortes de tartarugas marinhas na cidade

Uma reunião de revisão de alto nível, provavelmente presidida pelo secretário-chefe N. Muruganandam, foi agendada para 20 de janeiro em resposta às recentes mortes de tartarugas marinhas em Chennai.

Na semana passada, dezenas de carcaças de tartarugas-oliva chegaram à costa, com aproximadamente 80 encontradas ao longo da costa do ECR.

Os conservacionistas relatam que o número chegou a 150 entre Marina e Neelankarai, e quase 200 tartarugas foram descobertas mais ao sul, em Chengalpattu. A mortalidade é maior do que nos anos anteriores.

Dada esta situação, o Departamento Florestal avaliará o assunto e avaliará iniciativas de sensibilização.

Na quinta-feira, um veterinário do Departamento Florestal realizou uma autópsia em uma das aproximadamente 20 carcaças de tartarugas encontradas em Injambakkam, enquanto outra foi enviada para a Universidade de Veterinária e Ciências Animais de Tamil Nadu.

Ambos os exames indicaram que as tartarugas estavam mortas há pelo menos três dias, dificultando a determinação da causa exata da morte. O estado de decomposição dos corpos e o aspecto inchado sugerem que a provável causa seja o afogamento.

Além disso, um funcionário florestal em Pulicat disse que o número de tartarugas marinhas mortas que chegam à costa tem sido ligeiramente superior ao normal.

O diretor da vida selvagem de Chennai, Manish Meena, disse que um alerta de emergência foi emitido ao Departamento de Pesca e à Guarda Costeira.

causa da morte

Uma possível causa da morte são as redes utilizadas na pesca de lulas e chocos. Essas redes, que se estendem por um quilômetro e têm peso no fundo, podem prender tartarugas, impedindo-as de subir à superfície em busca de ar, causando asfixia, segundo Meena.

Ele acrescentou que as equipes do Departamento Florestal educariam os pescadores de Kovalam e Kalpakkam sobre os riscos do uso dessas redes.

Além disso, as autoridades florestais dos distritos de Tiruvallur e Chengalpattu foram notificadas sobre o problema.