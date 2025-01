Reunião distrital do CPI(M) começa em Palakkad

A conferência distrital de três dias do CPI(M) começou na terça-feira em Chittur, perto daqui. Na abertura da sessão dos delegados, o Secretário de Estado do CPI(M), MV Govindan, reiterou que a Frente Democrática de Esquerda (LDF) estava focada na criação de um “novo Kerala”. Ele criticou o Congresso e o BJP por concentrarem a sua atenção no ataque à LDF em vez de abordar os problemas reais que o Estado enfrenta.

Ele disse que o Estado fez progressos ao desafiar as superstições e ao empoderar as mulheres.

Govindan destacou que a oposição, o BJP e os meios de comunicação social estavam a lançar um ataque direccionado à esquerda. “Mas apesar destes obstáculos, a LDF continua empenhada em avançar”, disse ele.

Disse que a UDF e o BJP adoptaram uma posição que dificultou o desenvolvimento do Estado.

Um membro sênior do CPI(M) içou a bandeira do partido na conferência. P. Mammikutty, MLA, apresentou uma resolução sobre os mártires. A. Prabhakaran, MLA, apresentou uma resolução de condolências.

O membro do comitê estadual CK Rajendran foi eleito presidente. O membro do Politburo A. Vijayaraghavan, os membros do Comitê Central AK Balan, KK Shailaja, Elamaram Kareem, PK Sreemathi, K. Radhakrishnan e CS Sujata, os membros da Secretaria de Estado TP Ramakrishnan, KK Jayachandran, Anavoor Nagappan, Puthalath Dinesan, PK Biju e M. Swaraj são participando da conferência.

O ministro-chefe Pinarayi Vijayan inaugurará a sessão de despedida a ser realizada em Mettupalayam, Chittur, na noite de quinta-feira.