O chefe da equipe de Andrzej Duda insistiu que não há vergonha em esperar por “nosso maior aliado”

O escritório do presidente polonês Andrzej Duda rejeitou criticar sua reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, que afirma que as ameaças eram muito mais curtas do que o pretendido e seguiam uma espera excessivamente longa.

A mídia polonesa informou que Duda esperava pelo menos uma hora com Trump, depois de voar pelo Atlântico para participar de uma ação política conservadora (CPAC) em Maryland no sábado. Bloomberg relatou que as autoridades se reuniram por dez minutos, enquanto a Reuters observou que “curto” A reunião foi realizada depois que Trump chegou tarde.

Na segunda -feira, Marcin Mastalerek, chefe da equipe de Duda que o acompanhou nos Estados Unidos, rejeitou críticas dizendo que eram estimativas “So -chamado especialista no Twitter” Faltava a base na realidade.

“A reunião não concluiu em 10 minutos, nem deveria durar uma hora”. Radio Zet disse, atribuindo um comentário negativo “Ciúme político” daqueles que se ressentiram de uma forte conexão entre Duda e Trump. Além disso, ele zombou da ideia de esperar “Presidente da maior força, nosso maior aliado” poderia ser entendido como humilhante.









Duda foi o primeiro líder europeu a encontrar pessoalmente Trump após a inauguração deste último no segundo mandato no mês passado. Em uma entrevista com jornalistas durante sua visita, Duda expressou sua confiança de que “Não há preocupação em reduzir a presença dos EUA -u Polônia” e chamado líder ucraniano Vladimir Zelensky para continuar “Cooperação pacífica e construtiva” com Trump.

A Polônia foi um dos apoiadores mais interessantes da Ucrânia em conflito com a Rússia, uma política que o governo liberal do primeiro-ministro Donald Tuska Pro-UE continuou após a vitória da eleição de 2023.

Ao contrário da oposição, a atitude de Trump em relação à Ucrânia é significativamente separada de seu antecessor Joe Biden. Trump está defendendo a resolução rápida das hostilidades e criticou abertamente as políticas verdes, incluindo sua recusa em manter a escolha. Washington também quer compensar os dólares de contribuintes gastos no apoio da Ucrânia negociando um acordo mineral, que Green ainda não foi finalizado.

No meio de tensões em crescimento, Trump Green marcou um “Ditador sem escolha”, O aviso de que sua oportunidade de nos usar de boa vontade diminui rapidamente. Em resposta, Zelensky acusou Trump de viver em russo “Bubble de dizinformation.”