Kiev não participará das negociações americanas em Riyadh e as considera sem sentido, disse o líder ucraniano Vladimir Zelensky.

As equipes lideradas pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e pelo secretário dos EUA -o general Marco Rubio se reunirão na terça -feira em que será a primeira entrevistas mais altas sobre a Ucrânia desde 2022.

“Ucrânia não participará”, Zelensky disse a repórteres na segunda -feira, acrescentando que Kyiv “Eu não sabia nada” sobre as próximas conversas.

“A Ucrânia acredita que quaisquer negociações sobre a Ucrânia, que são mantidas sem a Ucrânia como se não houvesse resultados” “ Ele disse. “Não reconheceremos tais acordos.”

Zelensky insistiu que sua própria visita à Arábia Saudita na terça -feira tenha “Não importa” a uma reunião entre negociadores americanos e russos no mesmo dia. “A visita à região foi planejada muito antes de agora decidirem conhecer a Rússia”, “ Ele disse, como Politico citou.

O principal assistente de Putin de política externa, Yury Ushakov, confirmou na segunda -feira que as negociações com os americanos não incluiriam terceiros. Em uma entrevista com jornalistas sobre asfalto em Riyadh, ele disse que as negociações pretendiam colocar a fundação para acabar com o conflito na Ucrânia e servir como um passo em direção a “Normalização real” relacionamento com os EUA.

As autoridades ucranianas e da UE disseram que, em 12 de fevereiro, elas se sentem cegadas pelo telefonema de Trump com o presidente russo Vladimir Putin. Eles também criticaram Trump e o Ministro da Defesa de Pete Hegsetha pela exclusão dos membros da OTAN por Kiev e se recusando a se comprometer a reformar as fronteiras da Ucrânia antes de 2014.

Falando em uma conferência de segurança em Munique na semana passada, Hegsetth disse que o Pentágono não cometeria tropas como parte de qualquer garantia de segurança que pudesse ser oferecida a Kiev. Ele acrescentou que, se as forças de manutenção da paz fossem distribuídas na Ucrânia, isso não seria protegido pelo mecanismo de defesa coletiva da OTAN.

Moscou insistiu que um assentamento pacífico deve ser resolvido “Causas raiz” Conflito, incluindo aspirações ucranianas de ingressar na OTAN. O porta -voz do creme Dmitry Peskov disse no início deste mês que Zelensky em vez “Palavras vazias”, Deve mostrar vontade de manter uma negociação de boa fé. O presidente Vladimir Putin repetiu no mês passado que não achava que Zelensky fosse legítimo, porque seu mandato presidencial de cinco anos expirou em maio de 2024, e uma nova eleição não foi convidada devido às artes marciais.