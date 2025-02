Revelado, 2 amigos íntimos roubam dinheiro da flor zainal para pagar outras vítimas

Yakarta, Viva – Dois amigos íntimos da atriz Zainal Bunga, AAACD e SFSS, desviado dinheiro das flores zaais para pagar outras vítimas. Isso foi revelado pelo chefe da Divisão de Relações Públicas da Polícia Metropolitana de Yakarta, o comissário de polícia Ay Ary Syam Indradi.

“O capital que a vítima recebeu é usado para pagar outras vítimas (MS, NP e DP)”, Kombespol disse, sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

Com base no reconhecimento, eles fornecem um pedido de compra (PO) ou documentos falsos para a aquisição de mercadorias à flor zainal. Onde o documento é publicado ambos. Vamos continuar deslocando o artigo completo abaixo.

 Flores Zainais Foto: Viva.co.id/foe Peace Simolon

“É verdade que o suspeito deu um pedido falso de compra (PO) à vítima, onde o pedido de compra (PO) foi editado ou alterado que já foi obtido da Fundação Kopernik” “” Kombes brilhantes.

Ele relatou anteriormente que Bunga Zainal informou a polícia metropolitana de Yakarta depois que ele foi enganado por um investimento fictício até sofrer uma perda de RP6,2 bilhões.

O interesse Zainal também foi justificado pelo chefe de relações públicas do comissário de polícia metropolitano de Yakarta, Ay Ary Syam Indradi.

“É verdade que há relatos da irmã BNM, também conhecida como BZ relacionada à suposta fraude e peculato do artigo 378 e/ou do artigo 372 do Código Penal”, “. Kombes Ay Ary disse a repórteres na quinta -feira, 29 de agosto de 2024.

Há também uma declaração de interesse zainal, já registrado no número LP/B/4972/VIII/2024/SPKT/POLDA Metro Jaya. O relatório foi feito em 22 de agosto de 2024.

“Há duas pessoas relatadas aqui, as iniciais AAACD e SFSS”. ou ary ary.