Revelado! Esta é a razão pela qual Kades Kohod Arsin desapareceu após a cerca de Tagerang Rowdy Sea

Tangerang, vivo – Kades Kohod, distrito de Pakuhaji, Regency de Tangang, Arsin bin Asip está pronto para experimentar um processo legal no caso do aparecimento de um certificado de direito de construção (SHGB) e um certificado de propriedade (SHM) na área de Tangerang é .

O advogado de Arsin, Yunihar, disse que seu cliente realizou um exame na unidade de investigação criminal em 6 de fevereiro de 2025 e recebeu três perguntas sobre casos de SHGB, SHM e cerca.

“Nossos clientes cumpriram a ligação em 6 de fevereiro de 2025 na sala de exames do prédio de investigação criminal e deram informações que ele sabe”, disse ele em entrevista coletiva, na sexta -feira, 14 de fevereiro de 2024.

Então, Arsin retornou à segunda ligação na quarta -feira, 13 de fevereiro de 2025, e declarou o fato de que em três perguntas feitas pelo pesquisador.

