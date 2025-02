Revelado, há um certificado de perto de Mar Bekasi que é hipoteado no banco

Yakarta, vivo – Há um certificado de terra na área de perto do mar da vila de Segarajaya, o distrito de Tarumajaya, Bekasi, Java Ocidental, que é hipotecado em um banco privado. Isso foi conhecido depois que a polícia nacional analisou 93 Certificado de Propriedade (SHM) que supostamente falsificou.

“Alguns dos certificados existentes são qualificados em vários bancos privados”, disse o diretor de crimes gerais da Agência de Investigação Criminal da Polícia Nacional, Brigada General Djuhandhani Rahardjo Puro, sexta -feira, 21 de fevereiro de 2025.

Ele mencionou, pelas descobertas, suspeitava -se que o pesquisador tivesse sido capaz de se beneficiar. Portanto, acredita -se que o caso de falsificação de documentos possa ser atualizado imediatamente para o estágio de pesquisa.

“Embora ainda precisemos nos aprofundar, temos certeza de que esses dois casos certamente podem ser elevados para o nível de pesquisa”, disse ele.

 Um tipo de escavadeira pesada usada para desmontar o próximo mar nas águas de Paljaya da vila de Segarjaya, distrito de Tarumajaya, Bekasi Regency parou de operar na quinta -feira.

Um total de 19 testemunhas foram examinadas. Um total de dez testemunhas como funcionários no escritório de terra de Bekasi Regency, duas testemunhas como peticionário, a saber, o proprietário do SHM que supostamente era válido. Então, houve três testemunhas como a equipe apoiar Registro sistemático sistemático (PTSL), ex -chefe da vila de Sagarajaya, Sagarajaya Kades Abdul Rosyid, bem como duas testemunhas da vila RT/RW Sagarajaya. “Esse processo está em execução, agora examinamos 19 testemunhas”, disse ele.

Ele relatou anteriormente que a Agência de Investigação Criminal (Bareskrim) da Polícia Nacional examinou o chefe da vila (Kades) Segarjaya, o Distrito de Tarumajaya, Bekasi Regency, relacionado à suposta falsificação de 93 direitos de propriedade (SHM) no Área de pagamento de Sea Village de Segarjaya, Bekasi, Java Ocidental. Ele foi acompanhado por seu advogado, Rahman Pema.

“Hoje, a suposta carta falsa ou informações ou informações autênticas foi perguntada”, disse Rahman na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

Para levar em consideração, a Diretoria de Crimes Gerais (Dittipidum) da Polícia de Investigação Criminal encontrou dois locais supostamente falsificados de certificados de propriedade (SHM) na área de Pay Sea, Java Ocidental.

Primeiro, existem na cidade de Segarjaya, Tarumajaya, Bekasi, Java Ocidental. Segundo, na cidade de Hurip Jaya. O general da brigada Djuhandani disse que as duas aldeias estavam juntas.

“A vila de Hurip Jaya fica perto da vila de Segarajaya. Também aparece (SHM Favory) e a equipe está atualmente na verificação”, disse ele, na sexta -feira, 14 de dezembro de 2025.