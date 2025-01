Revelado! O estilo de moda de Raline Shah chamou a atenção quando ela foi nomeada equipe especial da Komdigi.

Jacarta – O nome de Raline Shah de repente se tornou o centro das atenções e trending topic desde a manhã de segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Seu nome foi amplamente discutido depois que a Ministra das Comunicações e Digital (Komdigi), Meutya Hafid, nomeou Raline Shah como Equipe Especial (Stafsus) do Ministro de Assuntos Globais. Alianças e Educação Digital.

Além de ser nomeada integrante da equipe especial, sua aparição durante a inauguração que aconteceu na manhã de segunda-feira no escritório da Komdigi também conseguiu chamar a atenção do público. Quando seu nome foi chamado para assinar sua carta de posse, Raline pareceu dar um passo à frente com confiança.

Raline é vista vestindo uma camisa branca de botões e envolta em uma jaqueta preta. Raline também combinou sua blusa com calças pretas e salto alto. Para o penteado, Raline Shah escolheu um rabo de cavalo alto.

 Raline Shah quando foi nomeada equipe especial da Komdigi

Ao se apresentar para assinar sua carta de nomeação como membro especial da equipe, Raline Shah também foi vista dando um grande sorriso para Meutya Hafid. O grande sorriso de Raline Shah também foi retribuído por Meutya Hafid, que testemunhou a procissão de autógrafos.

Por outro lado, no seu discurso, Meutya Hafid apelou ao fortalecimento das alianças globais e à implementação da educação digital.

“Recebo muitas mensagens de pais sobre as suas preocupações relativamente à utilização da Internet pelos seus filhos. “Então, por favor, ajude este ministério com educação em massa para a comunidade”, disse ele.

Além disso, no seu discurso, Meutya Hafid sublinhou também que a tomada de posse de hoje é o ponto de partida das responsabilidades que serão desempenhadas por aqueles que hoje tomam posse.

“Mais do que uma cerimónia, este é o primeiro passo para a grande responsabilidade que todos vocês, irmãos e irmãs, irão cumprir. “Esta inauguração é um momento importante no forte esforço do Ministério das Comunicações e Digital para actuar como um motor da transformação digital do país”, afirmou.