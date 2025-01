Revelado o importante papel do ex-presidente do Tribunal Distrital de Surabaya no caso de suborno com absolvição de Ronald Tannur

Jacarta – Foi revelado o papel do ex-presidente do Tribunal Distrital de Surabaya (PN), Rudi Suparmono, também conhecido como RS, no caso de suborno com a absolvição de Gregorius Ronald Tannur. Rudi é suspeito de ter desempenhado um papel importante na absolvição de Ronald Tannur.

O diretor de investigação do procurador-geral do Jampidsus, Abdul Qohar, disse que o papel de Rudi era nomear um painel de juízes que ouviria o caso com base em um pedido da advogada de Ronald Tannur, Lisa Rachmat, também conhecido como LR.

“No mesmo dia, o suspeito LR chegou ao Tribunal Distrital de Surabaya para se reunir com RS e foi recebido por RS em seu escritório”, disse Abdul, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

Os dois se conheceram, com a ajuda de outro suspeito neste caso, o ex-funcionário da Suprema Corte (MA) Zarof Ricar, em 4 de março de 2024. O encontro de Lisa e Rudi resultou na nomeação de Erintuah Damanik, Heru Hanindyo e Mangapul para processar Ronald Tannur .

“lae“Nomeei Lae como presidente da assembleia, os membros eram M e HH a pedido de LR”, disse ele.

 Zarof Ricar Alias ​​​​ZR, ex-funcionário da Suprema Corte envolvido no caso de suborno de Ronald Tannur

Então, em 5 de março de 2024, foi emitido o decreto número: 454/Pid.B/2024/PN Surabaya, que foi assinado pelo Vice-Presidente do PN de Surabaya em nome do Presidente do PN de Surabaya. A determinação contém a composição do painel de juízes que trata do caso Ronald Tannur.

A composição é que Erintuah é o presidente da assembleia. Então Heru e Mangapul tornaram-se membros.

“Na verdade, a transferência do caso ocorreu desde 22 de fevereiro de 2024. Isso significa que, como o caso foi transferido para tribunal 12 dias depois, apenas uma decisão foi tomada sobre a nomeação de um painel de juízes que aprovará a decisão de Ronald Tannur. caso”, disse Qohar.

Rudi é suspeito de receber o primeiro suborno diretamente de Lisa no valor de S$ 43 mil. Rudi então obteve os S$ 20.000 restantes do Juiz Chefe Erintuah Damanik, totalizando S$ 63.000.

Neste caso, Rudi foi acusado do Artigo 12 letra c Juntos Artigo 12B Juntos Artigo 6 Parágrafo 2 Juntos Artigo 12 letra a Juntos Artigo 12 letra b Juntos Artigo 5 Parágrafo 2 Juntos Artigo 11 Juntos Artigo 18 da Lei Anticorrupção Juntos Artigo 55 Parágrafo 1º do Código Penal.

“RS, que na época era o chefe do Tribunal Distrital Central de Jacarta, recebeu uma parte de 20 mil dólares de Singapura através do ED suspeito. E então Lisa imediatamente deu 43 mil dólares de Singapura”, disse Qohar.

A Procuradoria-Geral nomeou o ex-presidente do Tribunal Distrital de Surabaya, Rudi Suparmono, como novo suspeito no caso de suborno, do qual Ronald Tannur foi absolvido.

“RS foi nomeado suspeito com base em uma ordem de determinação de suspeito”, disse Abdul, terça-feira, 14 de janeiro de 2025.