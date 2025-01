Revelado! Razões pelas quais Justin Bieber deixa de seguir pessoas próximas a ele, incluindo Usher

Estados Unidos, VIVA – Justin Bieber roubou mais uma vez a atenção do público depois que seus fãs perceberam que ele havia parado de seguir diversas pessoas importantes em sua vida nas redes sociais. Alguns dos nomes que ele não segue mais incluem seu ex-empresário, Scooter Braun, bem como Usher, o mentor que apoiou a carreira de Justin desde o início.

Isso levantou muitas questões entre os fãs, considerando o relacionamento próximo de Justin com eles ao longo dos anos. Role para baixo para ver o artigo completo.

 A última aparição barbuda de Justin Bieber

Justin estreou no mundo da música em 2009 com o single uma vez que imediatamente tornou seu nome famoso. Ao longo de sua carreira, ele lançou seis álbuns de estúdio de sucesso, incluindo Believe and Justice, e se tornou um dos artistas pop mais influentes do mundo.

Porém, por trás de sua carreira brilhante, Justin fala frequentemente sobre os desafios pessoais que enfrenta, incluindo a dificuldade de confiar nas pessoas ao seu redor.

Em entrevista conjunta Moda Em 2019, Justin expressou seus sentimentos sobre muitas vezes se sentir aproveitado. Ele admitiu que erros na tomada de decisões, tanto pessoais quanto nos relacionamentos, dificultaram a confiança em outras pessoas, incluindo sua esposa, Hailey Bieber.



“Muitas vezes eu sentia que as pessoas estavam se aproveitando de mim ou não estavam lá para me ajudar, e os escritores só queriam tirar algo de mim e depois usar isso contra mim. Uma das coisas mais importantes para mim foi aprender a confiar em mim mesmo. Tomei algumas decisões erradas pessoalmente, bem como em meus relacionamentos. Esses erros afetaram minha confiança em meu próprio julgamento. “Até mesmo confiar em Hailey é difícil para mim”, disse ele, citado no sábado, 18 de janeiro de 2025.

Segundo fontes confiáveis, a decisão de Justin de deixar de seguir pessoas como Scooter Braun, Ryan Good e Usher pode estar relacionada ao sentimento de que algumas pessoas estão mais preocupadas com sua carreira do que com sua felicidade. Também é relatado que várias partes não apoiam totalmente seu relacionamento com Hailey, que é a principal prioridade de Justin no momento.

Embora suas ações tenham gerado especulações, Justin parece estar focado em sua felicidade pessoal e em seu relacionamento com Hailey. Por outro lado, seus fãs esperam que isso faça parte do processo de recuperação e crescimento de Justin, tanto pessoal quanto profissionalmente.

A decisão de Justin pode parecer surpreendente, mas para muitas pessoas é uma atitude que mostra que ele opta por proteger sua saúde mental e sua vida pessoal acima de tudo.