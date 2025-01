Revelados os novos padrões para automóveis do Ministro do Gabinete Vermelho e Branco

Jacarta, VIVA – O governo determinou as especificações e requisitos para novos veículos oficiais para funcionários do Estado, através do Regulamento do Ministro das Finanças número 138 de 2024.

Esta norma abrange tipos de veículos convencionais e veículos motorizados elétricos a bateria que estejam em conformidade com o nível de posição.

Da pesquisa VIVA AutomotivaA partir de quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, os veículos convencionais utilizados são divididos em diversas classificações com base na cilindrada e no número de cilindros.

Por exemplo, os veículos com classificação A para funcionários de alto escalão, como ministros, incluem sedãs ou SUVs com especificações de motor de 3.500 cc e 6 cilindros.

 Retrato do Presidente Prabowo com Ministros durante o retiro do Gabinete Vermelho e Branco (Secretariado Presidencial) Foto: VIVA.co.id/Natania Longdong

Para cargos de nível inferior, como escalão IV, que são chefes de pequenos escritórios regionais, os veículos designados são minivans com motor de 1.500 cc ou motocicletas com motor de 225 cc.

Enquanto isso, os veículos com motores elétricos a bateria também são regulamentados de acordo com a posição. Os ministros, por exemplo, têm o direito de adquirir um sedan ou SUV elétrico com potência mínima de 250 kW, enquanto os funcionários de nível IV com áreas de trabalho limitadas só podem ter acesso a motocicletas elétricas com potência de 5 kW.

Os requisitos padrão são determinados com base na posição e função. Ministros e funcionários do mesmo nível recebem dois veículos, que podem ser sedãs, SUVs ou minivans com classificação A.

Os vice-ministros e funcionários dos níveis IA a IB têm direito a uma unidade-veículo com classificação B ou C, dependendo do departamento.

Enquanto isso, os funcionários do escalão IIA ao IV recebem veículos com especificações que diminuem de acordo com a hierarquia do cargo e a área de responsabilidade.