Revelando 4 maneiras de ser rico em comércio, tenha cuidado, não descubra o passo errado!

Yakarta, vivo – O comércio é frequentemente considerado uma maneira rápida de ficar rico. No entanto, na realidade, nem todos os comerciantes conseguiram obter grandes lucros comerciais, de fato, não poucos sofreram perdas devido à falta de entendimento e estratégia madura.

Portanto, se você não tomar cuidado, o comércio pode mudar a oportunidade de se tornar uma armadilha que a Drena Capital. Mesmo assim, isso não significa que seja impossível alcançar o grande quando do comércio.

Portanto, precisa da estratégia correta, do bom gerenciamento de riscos e da disciplina nas transações, para que as oportunidades de benefício permaneçam abertas. Aqui mostramos a ele como ficar rico para o comércio, enquanto ele cita da Investttedia na quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025.

 Maximizar os lucros no comércio

1. Aproveite a alavancagem com sabedoria

Uma das maiores atrações no comércio é a alavancagem, que permite que os comerciantes controlem grandes posições com pequeno capital. Por exemplo, com a alavancagem 50: 1, um comerciante pode controlar US $ 50.000 com apenas US $ 12.000.

Se o preço se mover de acordo com as previsões, os lucros podem ser muito grandes. No entanto, se a etapa errada, a perda também pode ser muito maior que o capital inicial. Portanto, use a alavancagem com sabedoria e ajuste suas capacidades financeiras.

2. Entenda o risco de volatilidade do mercado

Os mercados financeiros, especialmente Forex, são fortemente influenciados por eventos globais inesperados. Por exemplo, em 15 de janeiro de 2015, o banco nacional suíço divulgou de repente o franco da taxa de câmbio suíço contra o euro. Como resultado, o valor do franco aumentou para 41% ao dia, o que fez com que muitos comerciantes e corretoras fossem falidos. Portanto, sempre prepare uma estratégia para tratar a extrema volatilidade do mercado.

3. Não seja enganado para um benefício momentâneo

Muitos comerciantes iniciantes obtêm pequenos lucros em várias transações, depois se sentem seguros e começam a correr maiores riscos. Infelizmente, quando enfrentam grandes perdas, muitas vezes não estão prontas e eventualmente perdem todo o capital.

Os comerciantes profissionais geralmente sempre limitam as perdas e garantem maiores ganhos de perdas a longo prazo. Use a Stop-Loss e obtenha o lucro para manter um equilíbrio entre risco e lucros.

4. Disciplina no gerenciamento de emoções

Finalmente, é disciplina no gerenciamento de emoções. Lembre -se de que um dos fatores que fazem os comerciantes falharem é uma decisão baseada em emoções. Ao ter perdas, os comerciantes tendem a querer responder imediatamente, abrindo uma nova posição sem um cálculo cuidadoso.

Da mesma forma, ao obter grandes lucros, a liberdade que faz com que os comerciantes geralmente sejam muito seguros. Portanto, disciplina seguindo os planos comerciais, é muito importante evitar essa armadilha psicológica.

Lembre -se de que o comércio pode ser uma forma de riqueza se for feita com a estratégia correta. No entanto, o risco também é muito alto, especialmente para aqueles que não entendem como o mercado funciona. Portanto, não seja tentado por ganhos instantâneos sem preparação madura, sim!