Revelando a área de bagagem das TVs Callisto 125

Yakarta, Viva – O ano de 2025 apresenta muitos férias longas, incluindo o feriado nacional de Isra Mikraj na segunda -feira, 27 de janeiro, seguido pelo Ano Novo Chinês 2576 na quarta -feira, 29 de janeiro.

O governo até designou terça -feira como feriado, muitas pessoas desfrutam de quatro dias seguidos para relaxar. Para os amantes de motocicletas, este momento é a oportunidade perfeita para viajar, sozinha e na comunidade.

No entanto, o conforto durante a viagem realmente depende do gerenciamento de bagagens. Isso foi afirmado em Imanuddin, capitão de rota do operador turístico da Equatorrrad Indonesia. Segundo ele, viajar pode ser muito cansativo se o gerenciamento de bagagem não for respeitado.



“Viagem, clima, acomodação e rotas devem ser cuidadosamente preparados, evitando o uso de mochilas, pois pode causar fadiga, perda de concentração e até risco de acidentes”, disse ele em comunicado recebido pela Viva em Yakarta, no sábado, 25 de janeiro, 25 de janeiro 2025.

Como solução, sugere, portanto, o uso de bagagem de motocicletas. Ele explicou que a bagagem é muito mais segura porque os artigos são protegidos da chuva, a distribuição de peso é melhor e os passageiros não se cansam facilmente.

Isso foi confirmado por Ryan Rahadian, diretor de marketing da PT TVS Motor Company Indonesia, que destacou as características especiais das motocicletas do fabricante, a saber, a TVS Callisto 125.



“O porta -malas do Callisto 125 tem uma capacidade de 33 litros, grande o suficiente para armazenar até dois capacetes ou equipamentos pessoais por três a cinco dias. O tanque de combustível está localizado abaixo, protegido por um subchaassis, permitindo um amplo espaço para bagagem”. Ele disse. ditado.

Ryan até propôs demonstrar a capacidade de bagagem de Callisto 125 viajando para Batu Karas Beach, Pangaran, 392 km de Yakarta.

Com uma duração de três dias de viagem, a seguir é uma lista de bagagens que entra no porta -malas da TVS Callisto 125:

1. Roupas pessoais: 3 t -shirts, 2 calças, 1 par de shorts, 4 pares de roupas íntimas, 3 pares de meias

2. Buff: 3 peças

3 itens de vestir: toalha pequena, gel de banho, gel de banho, gel de banho, perfume, pente.

4. Vidro: 1 litro de capacidade

5. Chanclas

6. impermeabilizado

7. Bandol Bag: para dispositivos e carregadores

8. jaqueta extra

Esses elementos podem ser colocados de maneira ordenada e há até espaço para necessidades adicionais, como um comprimido de 11 polegadas e seus acessórios. Curiosamente, artigos importantes, como impermeável e sandálias, são colocados em lugares fáceis de acessar.

Agoy, um dos ciclistas, destacou a importância de gerenciar a bagagem ao viajar.

“A bagagem TVs Callisto 125 permite que você viaje sem se sentir excessivamente cansado. Os passageiros podem permanecer concentrados, aproveitar a viagem e realmente experimentar a viagem como uma experiência agradável”, disse ele.