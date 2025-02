Revelou a hora e a data do lançamento do delito humano dos rivais da Marvel

Marvel Rivals As manchetes continuam a dominar. O videogame apresenta personagens populares da Marvel Comics original que participam de batalhas emocionantes. Enquanto o jogo mantém os jogadores viciados, eles estão de prazer com a chegada de novos super -heróis: a tocha humana e a coisa. Então, você está animado em saber sobre a tocha humana dos rivais da Marvel e a data e a hora do lançamento da coisa?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a incorporação de dois novos personagens no videogame de heróis na terceira pessoa.

Quando é a tocha humana e a coisa para brincar com os rivais da Marvel?

Tocha humana e a coisa sairiam para jogar em 21 de fevereiro de 2025, em rivais da Marvel com o lançamento do segundo tempo, após a conclusão da primeira metade da primeira temporada às 8:00 (UTC+0).

Como os fãs sabem, os Jogos do Leste da Net eliminaram a data de lançamento da segunda metade do jogo. Após a conclusão do primeiro tempo, o próximo capítulo começará em 21 de fevereiro de 2025. Além disso, os fãs podem testemunhar novos super -heróis favoritos dos fãs, tocha humana e a coisa. O anúncio é o seguinte:

“A primeira metade da primeira temporada está chegando ao seu fim, com o segundo tempo programado para começar em 21 de fevereiro de 2025! Prepare -se para receber dois novos super -heróis para a Marvel Rivals, a coisa e a tocha humana, juntamente com ajustes sazonais O direto)

Para estranhos, os poderes desses personagens no jogo foram filtrado on-line. Tocha humana pode ser um duelista de consumo de danos, pois tem uma explosão de supernova cujas chamas podem ser usadas como uma parede nos campos de batalha. Além disso, a tocha humana pode transformar sua chama em um vôo.

Por outro lado, a coisa poderia se juntar aos heróis da Vanguard com Thor, Hulk e Venom. Pode ser solidificado para resistir aos ataques e criar um choque no chão para enviar aos inimigos voando, enquanto seus punhos gigantescos podem causar danos graves.

Além da entrada desses personagens, o Gold Rank ou o Higher Players receberão uma recompensa de figurinos no segundo tempo. A tocha humana e a coisa também podem receber trajes emocionantes, que podem ser a aparência do Quarteto Fantástico: os primeiros passos. Além disso, os detentores de graduação ou de maior classificação com os 500 melhores receberão a crista de honra.