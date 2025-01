Revisão complementar: Suspense de comédia deliciosamente perturbado

Não assista ao trailer. Não leia o resumo. Se você quiser tirar alguma coisa desta revisão, é que você deveria assisti-la. Companheiro Assim que tiver oportunidade, vá ao teatro e entre sabendo o mínimo possível. Esta revisão não vai estragar nada; Fornecerei reflexões profundas enquanto compartilharei o mínimo de detalhes possível da história. A experiência deve ser preservada e eu vou te ajudar a fazer isso. Sophie Thatcher e Jack Quaid estrelam esta espécie de comédia de terror como Iris e Josh, um casal que visita seus amigos para uma escapadela de fim de semana.

Isso é tudo que posso dizer sobre o que é este filme. O que também posso dizer com certeza é que este filme é distorcido e maravilhosamente louco. Eu adorei. O escritor e diretor Drew Hancock faz um trabalho fenomenal aqui. Companion é comercializado pelo estúdio que nos deu The Notebook e pelos criadores de Barbarian. Embora o diretor Bárbaro Zach Cregger seja o produtor deste filme, o crédito deve ser dado a Hancock por este momento deliciosamente bom no cinema. Este filme leva você a uma jornada incrível e é uma das melhores experiências teatrais que você terá durante todo o ano.

O filme começa com um clássico encontro fofo entre nossos dois protagonistas. Iris e Josh se encontram em um supermercado. Josh acidentalmente derruba um monte de laranjas ao tentar se apresentar. É um começo fofo, mas a narração de Iris promete que algo sinistro está por vir. A partir daqui, os vemos dirigindo para um refúgio remoto em um carro autônomo. É ambientado em um futuro não muito distante, com tecnologia muito à frente do que teremos em 2025. Há ideias fascinantes neste filme que parecem estar baseadas no mundo em que vivemos hoje.

Assim que chegarem lá, conheceremos nosso elenco de personagens coadjuvantes. Temos Kat (Megan Suri), amiga de Josh, que não gosta muito de Iris e está namorando um mafioso russo chamado Sergey (amigo Rupert). Também temos outro casal, Patrick (Lukas Gage) e Eli (Harvey Guillén). É bom ouvir a história de Patrick e Eli sobre como eles se conheceram e o amor genuíno que existe entre esses dois homens. O filme também dá a Kat um motivo para não gostar de Iris e o filme brinca um pouco com as emoções que surgem entre as duas.

Mas dizer que é disso que trata este filme seria um eufemismo. Cerca de 20 a 25 minutos depois, o Companion dá sua primeira reviravolta aterrorizante. A partir daí temos uma curva, depois outra, depois outra. Hancock faz um trabalho esplêndido ao recontextualizar tudo o que vimos antes, repetidamente. O que acontece? Digamos apenas que há muito sangue envolvido. À medida que o filme avança, a dinâmica entre os personagens evolui em direções absurdas, todas projetadas para provocar as risadas mais altas. Este é um dos filmes mais engraçados que vi no cinema nos últimos tempos.

Companion tem um senso de humor negro que fez maravilhas para mim. As opções de edição e filmagem permitem que piadas simples na página tenham o máximo impacto. Há momentos que podem não parecer engraçados em um roteiro, mas vê-los na tela é absolutamente histérico. Um exemplo disso envolve um flashback em que vemos Patrick e Eli se conhecendo. É engraçado da primeira vez, mas depois vemos a mesma cena de uma nova perspectiva. Hancock brinca com o público sabendo o que vai acontecer a seguir, mas por causa da nova perspectiva, a cena de alguma forma fica ainda mais engraçada.

Thatcher tem uma atuação fantástica neste filme. Entre Yellowjackets, The Boogeyman e Heretic, ela está realmente se estabelecendo como uma rainha do grito. Ela é magnética neste filme. É muito divertido de assistir, principalmente porque Iris acaba em situações ridículas das quais ela precisa descobrir como sair. Quaid também tem uma presença fantástica em todos os seus trabalhos. Ele pode mostrar um lado semelhante ao seu trabalho em Pânico. Josh é um clássico “cara legal”, mas, como muitos caras legais, há muita coisa acontecendo abaixo da superfície que não é tão legal.

Companion é um filme sangrento e brilhante com algumas das comédias mais bem elaboradas que já vi em um filme de terror. O filme extrai a quantidade perfeita de humor do diálogo, que muitas vezes soa como um exemplo clássico de discussão de um casal, mas no contexto deste filme, esse mesmo diálogo se torna hilário. Este filme sabe exatamente como lidar com o seu tom, o que lhe permite ser um sucesso total e satisfazer o público. Não é sempre que um filme consegue equilibrar os gêneros tão bem. Companion oferece uma experiência perfeitamente agradável que o deixará sem palavras. Assista a este filme o mais rápido possível e evite todos os spoilers.

PONTUAÇÃO: 9/10

Conforme explica a política de revisão do ComingSoon, uma pontuação de 9 é equivalente a “Excelente”. O entretenimento que atinge esse nível está no topo do gênero. O padrão ouro que todo criador pretende alcançar.

Divulgação: ComingSoon participou de uma exibição de imprensa para nossa análise suplementar.