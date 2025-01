Revisão de perigo de voo: um thriller de ação medíocre que nunca decola

Você precisa de um piloto? Chegou a hora de Mark Wahlberg e Mel Gibson continuarem sua série de colaborações. Esses dois co-estrelaram anteriormente os filmes Daddy’s Home e o drama biográfico de 2022, Father Stu, e agora Gibson está se posicionando atrás das câmeras para dirigir Wahlberg em Risco de fuga. Este thriller de ação é estrelado por Michelle Dockery como Madelyn Harris, uma vice-marechal dos EUA que deve transportar uma testemunha chamada Winston (Topher Grace) para julgamento. Mas quando se revela que o piloto, interpretado por Wahlberg, é um assassino, ela deve levar Winston para um lugar seguro.

Flight Risk às vezes é divertido, mas acaba sendo uma tentativa medíocre de filme pipoca. É fascinante que Gibson tenha retornado à cadeira de diretor deste filme. A maioria de seus outros esforços como diretor (Coração Valente, A Paixão de Cristo, Apocalipse, Hacksaw Ridge) foram maiores e lhe renderam indicações ao Oscar. Este filme certamente não receberá nenhum prêmio, nem tenta. A abordagem de Gibson para este filme é simples e divertida. O objetivo deles é fazer um blockbuster, adaptando o roteiro do escritor Jared Rosenberg em um thriller de ação em um único local.

Embora muitos pensem em um filme como Non-Stop para comparar este filme de ação de avião, Flight Risk também contém semelhanças com o thriller 7500 de Joseph Gordon-Levitt de 2020 e o filme sul-coreano criminalmente subestimado do ano passado, Hijack 1971. Mas este filme não funciona. bem como outros deste gênero. A premissa de dois personagens presos em um avião com um assassino é convincente no papel. Eles estão presos em um veículo em movimento, nenhum deles sabe pilotar um avião e a única pessoa que pode pilotá-lo é um lunático assassino determinado a matar os dois. Embora partes deste filme ofereçam a emoção que você esperaria, é um filme surpreendentemente inconsistente.

O primeiro ato de Flight Risk está bem. Topher Grace sempre teve uma boa presença no cinema e na televisão, e faz alguns níveis de sarcasmo de Eric Forman como Winston. Ele está farto de Madelyn desde o início e ela também não é exatamente fã dele. Logo, Marky Mark chega no avião, substituindo seu sotaque característico de Boston por um forte sotaque sulista. Há uma tensão maravilhosa aqui quando Winston descobre que esse piloto não é quem diz ser e tenta desesperadamente colocar Madelyn na mesma página que ele.

Depois que o piloto é revelado como um assassino, ele é rapidamente subjugado. Aqui temos o primeiro problema do filme: os mocinhos estão ganhando em grande parte da história. Embora Wahlberg seja o rosto de todo o marketing, ele passa a maior parte do filme algemado em segundo plano. Um bom ponto de referência para explicar por que este filme não funciona muito bem é o filme Speed, de 1994. Esse é outro filme que deixa nossos personagens presos em um veículo em movimento. Mas o vilão daquele filme sempre vence e os mocinhos estão sempre em perigo. Aqui, o vilão está sentado, atormentando-os verbalmente, mas fisicamente incapaz de colocá-los em perigo.

Ainda é bom ver Wahlberg como um vilão. Ele não teve muitos papéis de vilão desde seu filme Fear, de 1996, muitas vezes interpretando o herói em seus papéis de ação como The Family Plan, Uncharted e Infinite (que, a propósito, não acho que seja tão ruim quanto as pessoas dizem) . ). Aqui ele interpreta o vilão mais bigodudo de todos os tempos, e ele não é ruim. Seu personagem machuca e mata porque ele se diverte fazendo isso, assim como parece que Wahlberg está se divertindo muito nesse papel. Seu personagem não é muito interessante porque ele é o cara malvado mais unidimensional de todos os tempos, mas Wahlberg está realmente tentando se arriscar aqui.

Mas voltando ao Speed: esse filme funciona tão bem porque, enquanto dirigem o ônibus, enfrentam constantemente obstáculos, desde trânsito até crianças em idade escolar até um carrinho de bebê cheio de latas. O risco de voo funciona sempre que funciona, mas há momentos em que o ímpeto desaparece e o perigo diminui. A princípio, Madelyn não sabe pilotar um avião, mas ela domina muito rápido e o roteiro não aproveita sua incapacidade.

Às vezes pode parecer que Flight Risk é um filme idiota tentando se disfarçar de inteligente. Embora esta seja uma ação simples, existem algumas opções de escrita questionáveis. Por exemplo, o assassino aponta uma faca para os heróis desde o início. De alguma forma, tanto Madelyn quanto Winston se esqueceram completamente da faca, enquanto eu gritava mentalmente para ambos encontrá-la e evitar que voltasse para as mãos do assassino. Há também um ponto de trama muito inventado que exige que Madelyn vista uma peça de roupa sem motivo e, de alguma forma, não perceba que ela desapareceu. É uma ideia necessária aumentar as apostas na segunda metade do filme, mas a ignorância de Madelyn sobre tudo apenas me fez sentir como se ela fosse péssima em seu trabalho.

No geral, o Flight Risk nunca decola. Há uma subtrama em torno dos acontecimentos que acontecem em terra, mas o filme apenas nos faz ouvir esses acontecimentos em vez de vê-los, para que possamos permanecer no plano claustrofóbico. Como resultado, pode ser um desafio conectar-se com esses outros eventos e personagens. Este filme tinha potencial, mas é impedido por muito humor ineficaz, tentativas de momentos agradáveis ​​​​ao público que não agradam ao público e Wahlberg sendo incapacitado durante a maior parte do tempo de execução, repetindo alguma variação de “Eu vou para !” Eu te machuquei e vou aproveitar!

PONTUAÇÃO: 5/10

Como explica a política de revisão do ComingSoon, uma pontuação de 5 é equivalente a “Mediocre”. O positivo e o negativo acabam se negando, transformando-o em uma lavagem.

Divulgação: ComingSoon participou de uma exibição de imprensa para nossa análise do Flight Risk.