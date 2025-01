Revisão de um dia deles: Keke Palmer e SZA não conseguem salvar a comédia sem graça

um daqueles dias é um novo filme estrelado por Keke Palmer e SZA, onde eles interpretam melhores amigos (Dreux e Alyssa) que precisam correr contra o relógio para encontrar dinheiro para pagar o aluguel antes de serem despejados em poucas horas. No entanto, o que poderia ter sido uma comédia divertida é, em vez disso, uma experiência abaixo da média.

Este é um tipo de filme antiquado que não vemos mais: um filme sobre duas pessoas que precisam conseguir dinheiro muito rapidamente no decorrer de um dia. Como resultado, este filme tem alguma semelhança com Friday, de 1995, com Ice Cube e Chris Tucker, mas One of Them Days não funciona tão bem. O melhor aspecto deste filme é Palmer e SZA, pois eles têm uma química muito crível como dois melhores amigos e você nunca duvida de suas atuações nem por um segundo. Este filme também marca a estreia de SZA como atriz, e ela é natural. Não há muito drama em seu personagem, mas ele lida bem com a comédia.

Palmer atua no cinema e na televisão há anos e é uma pessoa muito carismática na vida real. Ela usa um pouco disso aqui, interpretando uma garçonete que quer avançar em sua carreira. Quando o namorado de Alyssa pega o dinheiro do aluguel, ele os envia em uma aventura para conseguir o máximo de dinheiro possível. Esse é o tipo de filme que funciona baseado nas cenas dos quadrinhos e em como elas são divertidas. Infelizmente, nem tudo funciona. Há ideias que quase funcionam, como a ideia de Maude Apatow interpretar a garota branca mais branca que se muda para um complexo de apartamentos predominantemente negro. Isso poderia ter sido jogado muito mais para rir, mas não atinge todo o seu potencial.

Uma das primeiras cenas os mostra tentando conseguir um empréstimo. Katt Williams interpreta um homem parado do lado de fora do local, alertando-os para não fazerem isso. A reunião do empréstimo vai mal quando a policial, interpretada por Keyla Monterroso Mejía, ri abertamente da pontuação de crédito de Dreux. Essa cena tem muitas ideias que são quase engraçadas, mas nunca chega a acontecer porque todos parecem saber que estão em um filme de comédia. Todos tocam no registro que acham que fará o público rir mais, e nada disso parece genuíno.

Atuar em um filme de comédia pode ser mais desafiador do que atuar em um drama, porque saber a quantidade certa de entusiasmo para trazer a um momento que permite que seja engraçado sem matar a imersão é realmente difícil. Parte disso vem de Lawrence Lamont. Mas o roteiro de Syreeta Singleton carece de humor inteligente. O humor bobo pode ser divertido, mas One of Them Days tenta capitalizar uma cena de banco de sangue onde sangue respinga por toda parte. É mais chocante do que escandalosamente engraçado.

Há pastelão ocasional, e Palmer definitivamente traz alguma comédia física, mas não há muitas ideias cômicas que sejam novas ou novas. Temos o humor amplo de Alyssa se eletrocutando em um poste telefônico e caindo sobre Dreux. Estas não são tentativas patéticas de humor e há sempre boas intenções e uma leve simpatia em tudo isso. SZA interpreta uma personagem que toma muitas decisões erradas, mas você não a odeia por isso.

Quanto à história e aos conflitos, às vezes é inconsistente. Você se preocupa com o que está em jogo desde o início, e o filme então sente a necessidade de aumentar os riscos até o ato final, elevando os riscos do despejo a riscos de vida ou morte. Essa ideia surge do nada. Parece deslocado, mas, em última análise, um final mais emocionante precisa ser feito. Não há atração emocional suficiente nesta história, e o caminho que o relacionamento de Dreux e Alyssa toma é tão previsível quanto você esperaria. No geral, nem um pouco de One of Them Days é tão divertido quanto eu esperava. Meu cinema deu muitas risadas durante o filme, mas eu ainda queria tirar mais proveito desse filme.

Embora Palmer e SZA tenham atuações agradáveis ​​​​e verossímeis como dois melhores amigos em uma situação maluca, este filme não me fez rir o suficiente para justificar uma repetição. Não me deixou infeliz como outros filmes de comédia sem graça, como Y2K, mas parecia uma tentativa fracassada de recriar a vibração clássica da comédia dos anos 90. Mas, novamente, sua diversão em One of Them Days dependerá do seu senso de humor. Você pode achar este filme engraçado, mas eu gostaria que ele soubesse quando levar o humor para o próximo nível e quando recuar.

PONTUAÇÃO: 4/10

Como explica a política de revisão do ComingSoon, uma pontuação de 4 é equivalente a “Ruim”. Os pontos negativos superam os positivos, tornando difícil superá-los.