Revisão do controlador SCF com fio

A SCUF é mais conhecida por seus primeiros controladores de jogos personalizáveis ​​de nível que são comumente usados ​​por aqueles que procuram uma vantagem competitiva no Call of Duty ou em outros atiradores. Embora geralmente possam custar mais de US $ 200 por seus modelos mais avançados, o novo SCFO Valo Controller com fio é uma versão acessível para Xbox e PC que ainda tem toda a funcionalidade que você precisa. Este é um dos controladores de valor mais ricos atualmente no mercado.

O valor mais impressionante e conectado é imediatamente experimentado assim que você o coleciona pela primeira vez. Embora procure principalmente um controlador Xbox padrão, houve uma série de pequenas configurações que o tornam um controlador incrivelmente confortável e compacto. Os pára -choques contornados para permitir que os jogadores passem facilmente os gatilhos, e os dedos do jogador descansam naturalmente nas quatro paletas traseiras, com a parte mais baixa das mangas. Adicione uma garra maravilhosa que foi aplicada nas costas e você terá um controlador confortável e elegante que parece tão bem quanto parece.

Quanto às paletas traseiras, os jogadores podem criar três perfis diferentes para jogos diferentes. Tudo isso é administrado rapidamente no próprio hardware; portanto, não há necessidade de aplicativos ou software separados. Você precisa de um pouco para se acostumar, mas isso se torna uma segunda natureza depois de fazer isso várias vezes. Se você deseja desativar as paletas, também pode fazê -lo, para que haja uma boa camada de personalização, dependendo de suas necessidades.

(Crédito da foto: SCUF)

Os polegares e gatilhos também são a primeira categoria. Os paus do efeito da sala ajudam a evitar o desvio que pode ocorrer ao longo do tempo com uso pesado em controladores normais, pois eles usam ímãs para detectar movimento. Enquanto isso às vezes pode parecer um pouco desligado em comparação com os controladores analógicos, tudo parecia bastante natural. Enquanto isso, os gatilhos podem ser facilmente reduzidos através de uma alavanca nas costas; portanto, se você deseja direcioná -lo, em vez de ter um pouco de ninharia analógica completa, a escolha depende de você.

Meu pequeno ajuste favorito que eu realmente gostei do SCF Value Pro Wired foram seus controles de áudio. Perto do conector de áudio, existem duas rodas de deslocamento: uma controla o volume dos fones de ouvido, enquanto o outro mistura o áudio do jogo de bate -papo contra a voz. Você também pode clicar em cada roda, o que facilita o silêncio de seu microfone ou fones de ouvido. Esses são designs inteligentes que vêm dos anos da experiência da SCUF e realmente ajudam que esse controlador acessível parece um produto premium que vale a pena atualizar a partir de um controlador padrão.

Revisão do controlador SCF com fio

Por US $ 99,99, é difícil encontrar um controlador Xbox e PC melhor para o jogo competitivo do que o valor com fio SCUF Pro. Paletas traseiras portáteis, o fator de uma maneira confortável e os polegares dos efeitos da sala que eles têm tudo o que um jogador pode desejar em termos de funcionalidade. Decisões inteligentes, como ter rodas de deslocamento de áudio e a localização ergonômica das paletas, fazem desta uma recomendação fácil para quem quiser otimizar seu jogo.

Veredicto: Recomendado

Divulgação: Esteoon recebeu o produto do fabricante para nossa revisão do valor com fio SCUF Controller Pro. Obtenha mais informações no Site oficial.