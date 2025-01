Revisão do homem do cachorro: uma animação divertida explodindo na vida

Um novo super -herói chegou à cidade. Cachorro É a nova adaptação cinematográfica animada dos romances gráficos de Dav Pilkey depois do capitão Curzon: o primeiro filme épico em 2017. Peter Hastings escreve, dirige e estrela esse spin-off de um policial e seu cachorro ferido no trabalho. Uma cirurgia que salva vidas se mistura no homem do cachorro, com a cabeça de um cachorro e o corpo de um homem. Juntos, eles devem impedir o mal Petey de cuidar do mundo. Este é um filme decentemente divertido que toda a família pode desfrutar, principalmente os fãs da escrita de Pilkey.

É sempre maravilhoso toda vez que um filme de animação cobre seu estilo. Este filme é uma adaptação maravilhosamente precisa que evoca a aparência das ilustrações que você encontraria em uma graphic novel. Desde o primeiro momento, o cachorro o domina com energia e um ritmo rápido. O filme começa com uma sequência de ação que culmina rapidamente na criação de nosso herói canino. A partir daqui, ele deve reajustar sua nova vida, descobrindo que sua namorada o deixou assim que a cirurgia ocorreu.

Este é o tipo de filme que nunca para. Você está sempre dando a você uma nova mordaça visual ou algo novo para ver. Ele nunca diminui, o que pode ser um ativo e um prejuízo. Não consigo imaginar crianças que assistem a este filme e ficam entediadas por um segundo. Particularmente no ato final, temos alguns desenvolvimentos de histórias que estão fora deste mundo e muito divertidos de ver. O problema é que a história se move em um ritmo tão rápido que há muitos momentos importantes que eles não têm a oportunidade de respirar e, portanto, não pousarem tão bem quanto deveriam.

Dog Man está cheio de características admiráveis. O desempenho da voz é estelar, particularmente de Lil Rel Howray como o chefe clássico da polícia irritada. Ele é um artista enérgico que leva tudo a esse papel. Pete Davidson oferece um excelente trabalho como o vilão felino, Petey, o gato. Tudo o que Petey diz é absolutamente adorável, e eu amei cada segundo que esse personagem estava na tela. Ricky Gervais também é uma presença divertida neste filme como Flippy The Fish, embora seu trabalho de voz pareça bastante semelhante ao seu trabalho no filme de animação de 2022, Paws of Fury: The Legend of Hank.

As escrituras conseguem ser muito divertido. Há toneladas de pequenas piadas, e é engraçado ver Petey, um vilão dedicado à dominação mundial, que é forçada a cuidar de Li’l Petey. A maneira como sua visão do mundo é muito diferente leva a uma dinâmica interessante. Petey está cansado e zangado com o mundo porque seu pai o deixou muito cedo. Li’l Petey é novo no mundo, então ele vê o melhor de tudo. É maravilhoso que Petey tenha um motivo para acreditar no que ele acredita e que ele é vítima de sua infância.

Dog Man é um filme que se enche de idéias criativas e de um centro de mudança, especialmente quando o Dog Man constrói um forte vínculo com Li’l Petey. Este filme existe em uma realidade louca, onde praticamente tudo é possível. Mas o problema permanece no ritmo e como não lentamente diminui para nos fazer sentir pelos personagens, principalmente com o protagonista. Após os primeiros minutos, Dog Man para de evoluir como personagem. Torna-se um pouco mais difícil se conectar com ele, porque ele é o único personagem que não fala verbalmente e, em algum momento, o filme se torna cada vez menos sobre ele e seu crescimento, ajustando e abraçando sua nova vida como este humano-canal . híbrido.

Se o filme tivesse se aprofundado mais no que está acontecendo em sua cabeça, isso teria levado a uma dinâmica mais interessante. Ele pode construir um relacionamento com Li’l Petey, mas essa recompensa só alcançaria seu potencial emocional máximo se a paternidade fosse algo que queria antes de sua transformação. Mas o ritmo é tão rápido que não gastamos tempo suficiente lá. Em algum momento, o filme se concentra mais em Petey e seu relacionamento com Li’l Petey e seu pai. Petey é um personagem muito mais interessante do que o Dog Man e acaba eclipsando nosso protagonista.

Uma história que venceu o ato final é genuinamente trágica e fala de uma realidade cruel do mundo que alguns filmes de outras crianças representam. Mas o filme avança rápido demais. Dog Man ainda é um filme magnificamente animado, mas eu me vi muito mais interessado no antagonista do que no protagonista, que é deixado de lado em algum momento. Dog Man não tem um arco; Petey faz isso. E a maioria dos principais eventos do filme não é motivada por Dog Man.

Pontuação: 6/10

Conforme explicado pela política de revisão de Bainingon, uma pontuação de 6 é igual a “decente”. Não atinge seu potencial máximo e é uma experiência comum.

Divulgação: como em uma projeção da imprensa para a nossa revisão de cães.