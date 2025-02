Reviva a prática de armazenamento de espaços abertos, dizem os agricultores

O Comitê de Coordenação de todas as Associações de Agricultores de Tamil Nadu instou o governo do estado a reviver a prática de armazenamento de espaços abertos que foi descontinuada há dois anos pela corporação de suprimentos civis Tamil Nadu.

Falando com a mídia em Mannargudi na quarta -feira, o presidente do comitê, Pandian, disse que a corporação parou de estabelecer o armazenamento aberto de Godowns durante a temporada de aquisição de arroz há dois anos.

Observando que este ano a colheita de Paddy havia começado em todo o estado simultaneamente, ele disse que o arroz adquirido estava empilhado dentro ou perto dos centros de compra direta. Como cerca de 10.000 a 20.000 sacos de arroz foram empilhados em DPCs para transporte para as fábricas de godoas/arroz, não havia muito espaço para os agricultores depositarem seu arroz, causando dificuldades.

Portanto, o Sr. Pandian instou o governo do estado a reviver a prática de armazenamento de espaços abertos para garantir um processo de aquisição de arroz sem obstáculos.

Ele também exigiu que as vagas de engenheiros que frequentam o Departamento de Agricultura fossem preenchidas o mais rápido possível e a distribuição de cartões de identificação aos arrendatários.

Enquanto isso, o Secretário da Associação para Proteção dos Agricultores Tamil Nadu Cauvery, Sindara Vimalanathan, recebeu o anúncio de 498 milhões de rúpias, assistência de danos aos ciclones de Fengla aos agricultores através do método de transferência de benefícios diretos.

Ele instou o governo a levar a lista de beneficiários, juntamente com os números da pesquisa no portal do governo e mostrar a lista nos escritórios administrativos da aldeia para garantir a transparência.