Reviva o legado de Kondapalli Seshagiri Rao: Raro obras de arte em exposição em Hyderabad

Reviva as raízes, a exposição retrospectiva em andamento na Galeria de Arte do Estado em Hyderabad, celebra a vida e as obras do renomado artista, o falecido Kondapalli Seshagiri Rao. Organizado para comemorar seu aniversário de centenário (27 de janeiro de 1924), a exposição fornece informações valiosas sobre seu processo criativo e as várias fases de sua viagem artística.

Questões variadas

Kaluvakolanu Lachi por Kondapalli Seshagiri Rao | Crédito da foto: acordo especial

“A linha era um elemento importante para meu pai. Sua filosofia era: “sem linha, sem arte”, diz Kondapalli Venufopal Rao, o terceiro filho de Seshagiri Rao, enquanto nos guiava pelas exposições. A tela inclui esboços a lápis raros, tintas a óleo em tela, aquarela de papel, arte de textura aqua e alguns escritos não publicados. Segundo Venufopal, um número significativo dessas criações nunca foi mostrado antes. “Ele era conhecido por sua arte figurativa, mas poucos estão cientes dos vários temas que explorou, sua experiência na técnica de lavagem de Aqua, sua habilidade na mistura de cores para aquarelas e sua paixão pela pesquisa”, acrescenta.

Viagem artística

De retratos e arte figurativa a uma série sobre pássaros, rochas, natureza e animais, a exposição atrai a jornada artística de Seshagiri Rao, que cobre mais de oito décadas. Suas pinturas a óleo, quase todas foram restauradas por Srinivas Muthy, um restaurador de arte do Museu Jung Jung, Ramayana. Enquanto isso, uma série de 20 aquarelas de papel diz à história mitológica de Shakuntala.

A influência da técnica de pintura de pincéis chineses é evidente em intrincadas obras de arte com pinceladas delicadas e redemoinhos. Venufopal explica que esta é uma única tinta de sopro, onde os traços não podem ser alterados ou corrigidos. “Esses trabalhos refletem seu notável controle sobre a técnica e o meio, até transformando pensamentos espontâneos em imagens cativantes”, ele compartilha.

‘Guhudu’ com Seetha, Rama Laxmana, trabalho na galeria | Crédito da foto: acordo especial

Venufopal também se lembra do encontro de seu pai com a arte Cheriyal durante a década de 1950. “Meu pai ficou surpreso, mas desconsolado ao ver que o pergaminho é vendido por ₹ 1. A pintura de deslocamento Cheriyal é uma arte de Nakashi de 400 anos. Infundido com motivos locais vibrantes, arte tradicional em cativeiro com sua narrativa narrativa.

Convide conhecedores de arte, estudantes, entusiastas e artistas do Tesouro para visitar a retrospectiva, apontando que essa poderia ser a exposição final das obras de seu pai. “Coloque esse show é um assunto caro, e talvez não consigamos organizá -lo novamente”, conclui.

Relivando as raízes está na galeria de arte do estado até 5 de fevereiro.