RFK Jr. confirmado como secretário de saúde de Trump

O Certificado do Senado ocorre apesar das queixas dos democratas americanos por suas atitudes contra vacinas

O Senado dos EUA confirmou na quinta -feira por Robert F. Kennedy the Younger como secretário de Saúde e Serviços Humanos. O certificado é fornecido, apesar das queixas democráticas ao que eles descreveram como “teoria da conspiração” da promoção de Kennedy sobre vacinas e nutrição.

A votação foi amplamente dividida na linha do partido e 52 republicanos apoiaram a indicação e 48 democratas que se opunham a ela. O ex -líder do Partido Republicano Mitch McConnell foi o único republicano que votou contra a confirmação.

Kennedy, 71, advogado da proteção ambiental, o presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou uma reabertura em novembro do ano passado.

O colapso das vozes indica a segunda vez em tantos dias que McConnell se opôs a um dos candidatos de Trump. Ele foi o único republicano que se opôs a confirmar Tulsi Gabbard como diretor do Serviço Nacional de Inteligência na quarta -feira.

McConnell disse que recusou a volta RFK Jr. por causa do ceticismo da vacina candidata. “Eu sobreviveu desde a infância … não vou me despedir da renomação de drogas comprovadas e até milhões de americanos que atribuem sua sobrevivência e qualidade de vida a maravilhas científicas”, “” McConnell declarou.









A senadora Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts, disse em comunicado que “Quando doenças perigosas voltam e as pessoas estão lutando para acessar as vacinas de resgate, todos os americanos pagarão o preço”.

Warren também avisou que “Com seu conflito de interesses significativo e não resolvido, a família RFK JR poderia continuar lucrando com seu programa de vacinas enquanto ele está agindo”.

Kennedy, fundador da Defesa da Saúde para crianças contra vacinas, ganhou destaque nos Estados Unidos devido ao teste de segurança e eficiência da vacinação na infância e promovendo a alegação de que as vacinas estão associadas ao autismo. Ele também foi um crítico vocal das medidas de reação Coid-19 recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, incluindo bloqueio rigoroso e vacinação em ritmo acelerado.

No entanto, Kennedy nega que ele se opõe à vacinação, observando que seus próprios filhos estão imunizados. Durante a audiência de certificado, ele afirmou que estava simplesmente defendendo estudos mais rígidos e testes de segurança de vacinas.

Após uma oferta presidencial independente malsucedida, Kennedy ingressou na campanha de Trump, e a última prometerá que ele o “admirasse” por política de saúde.

Kennedy é filho do ex -procurador -geral dos EUA Robert F. Kennedy e do sobrinho do presidente John F. Kennedy.