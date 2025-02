RFK Jr. Limpe o voto -chave para se tornar o chefe da saúde americana

A indicação agora continua com um voto completo do Senado, onde os republicanos têm a maioria

Robert F. Kennedy Jr. Ele se aproximou do que o Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos depois que o Comitê de Finanças do Senado votou de 14 a 13 para a aprovação de sua indicação, e todos os republicanos a favor e todos os democratas se opunham.

Kennedy, 71, advogado ambiental e um cético bem conhecido da vacina, enfrentou um teste rigoroso durante sua audiência de certificado. O senador da Republika, Bill Cassidy, da Louisiane, médico e presidente do Comitê de Saúde do Senado, expressou inicialmente reservas para as vacinas de Kennedy. No entanto, Cassidy finalmente votou em um apoio depois de receber crenças de Kennedy e administração “Cirurgia para proteger os benefícios da saúde pública da vacinação”.

Os democratas, liderados pelo senador Ron Wyden, do Oregon, se opuseram fortemente à indicação, citando preocupações sobre as atitudes de Kennedy. Wyden alertou que a liderança de Kennedy poderia diminuir a confiança do público em vacinas e iniciativas de saúde pública. “O Sr. Kennedy não nos deu motivos para acreditar que haverá outra coisa senão um selo de borracha para os planos de reduzir o Medicaid e o inferno dos cuidados de saúde do povo americano”, “” Disse Wyden.













Espera -se que todo o Senado vote sobre a indicação de Kennedy nos próximos dias ou na próxima semana. Uma maioria simples é necessária para confirmar.

O presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou Kennedy como secretário do HHS logo após vencer a reeleição em novembro. Se confirmado, Kennedy monitorará um enorme orçamento e agências-chave, incluindo centros de controle e prevenção de doenças (CDC), Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), Institutos Nacionais de Saúde (NIH) e outras sub-agências.

Imediatamente antes da votação do comitê, Trump aprovou seu candidato em um post sobre a verdade do social. “Vinte anos atrás, o autismo em crianças era 1 em 10.000. Agora é 1 em 34. Uau! Algo está errado. Precisamos de Bobby !!! Obrigado! DJT”, O presidente escreveu.

Kennedy é filho do ex -procurador -geral dos EUA Robert F. Kennedy e do sobrinho do presidente John F. Kennedy. Ele foi um crítico vocal das medidas da resposta de coid-19, recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), especialmente bloqueio e jejum rigorosos da vacina.