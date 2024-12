RFK Jr vs. Oz estabelece conflito sobre cobertura de medicamentos para perda de peso

Dois dos principais nomeados do Presidente Trump para a saúde estão em rota de colisão, à medida que a próxima administração enfrenta uma decisão crucial sobre a cobertura de medicamentos anti-obesidade inovadores.

Mehmet Oz, escolhido pelo presidente eleito Trump para liderar os Centros de Serviços Medicare e Medicaid, exaltou os benefícios de medicamentos anti-obesidade como o Ozempic, apresentando-os no seu programa e nos seus canais de redes sociais.

“No geral, penso que o benefício destes medicamentos em ajudar as pessoas a perder peso e a melhorar o seu sistema cardiovascular (e também podem ter benefícios a longo prazo em muitas outras áreas onde a obesidade causa inflamação) é enorme”. Oz disse em um Instagram. correspondência ano passado.

O potencial chefe de Oz, Robert F. Kennedy Jr., indicado para Secretário de Saúde e Serviços Humanos, acredita que os medicamentos são uma farsa e que a solução para a obesidade é simplesmente comer melhor.

“A primeira linha de resposta deve ser o estilo de vida. Deveria ser uma questão de comer direito, certificando-se de não ficar obeso”, disse Kennedy a Jim Cramer, da CNBC, em uma entrevista em 12 de dezembro.

em um entrevista Em Outubro, com Greg Gutfield na Fox News, Kennedy sugeriu que as empresas farmacêuticas estrangeiras estavam a oferecer medicamentos para perda de peso a americanos crédulos que nem sequer os comercializavam nos seus países de origem.

As empresas estrangeiras “estão contando com a venda aos americanos porque somos muito estúpidos e muito viciados em drogas”, disse Kennedy.

“Se apenas déssemos boa comida, três refeições por dia, a todos os homens, mulheres e crianças do nosso país, poderíamos resolver a epidemia de obesidade e diabetes da noite para o dia”, acrescentou.

Kennedy fez comentários semelhantes em uma postagem no X em setembro.

“Quando eu servir na próxima administração, abordarei o nosso sistema alimentar doente (e as agências governamentais corruptas) para ajudar a tornar o nosso país saudável novamente”, escreveu ele. “Entretanto, talvez devêssemos considerar replantar o pomar antes de enviar mais dinheiro para a Dinamarca.”

A posição de Kennedy também está aparentemente em desacordo com a do recentemente proeminente conselheiro de Trump, Elon Musk, que é co-diretor do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), um painel consultivo governamental focado em cortar gastos governamentais. Musk já havia creditado a Wegovy o fato de tê-lo ajudado a perder peso e recentemente disse que os medicamentos precisam estar mais amplamente disponíveis.

“Nada faria mais para melhorar a saúde, a expectativa de vida e a qualidade de vida dos americanos do que tornar os inibidores de GLP de custo superbaixo para o público”, disse Musk. consciente no X no início deste mês. “Nada mais está nem perto.”

Opiniões amplamente divergentes entre alguns dos principais conselheiros de Trump e nomeados para o Gabinete criam um conflito potencial dentro da próxima administração, que enfrentará uma decisão dispendiosa sobre se permitirá que o Medicare cubra medicamentos que mudam vidas.

Atualmente, o Medicare está proibido de cobrir medicamentos para perda de peso para qualquer finalidade que não seja o tratamento de doenças como diabetes ou doenças cardíacas. Atualmente, apenas 13 estados cobrem medicamentos para obesidade GLP-1 no Medicaid.

Mas uma nova proposta anunciada pela administração Biden em Novembro exigiria a cobertura do Medicare e do Medicaid para medicamentos para perda de peso para pessoas com obesidade.

É uma medida que poderia afetar a cobertura de milhões de americanos e seria extremamente popular. Mas também tem um preço de dezenas de milhares de milhões de dólares, com os medicamentos anti-obesidade a custarem mais de mil dólares por mês.

Autorizar a cobertura de medicamentos contra a obesidade no Medicare aumentaria os gastos federais em cerca de 35 mil milhões de dólares entre 2026 e 2034, de acordo com o Gabinete de Orçamento do Congresso. Aplicar-se-ia a cerca de 3,4 milhões de pessoas com Medicare e 4 milhões de pessoas com Medicaid.

Caberá à administração Trump decidir se avançará com o plano.

“Esta é uma situação única, onde a administração Biden propõe esta mudança e basicamente a entrega à nova administração Trump para finalizá-la”, disse Juliette Cubanski, vice-diretora de política do Medicare na organização de pesquisa de políticas de saúde KFF.

“E penso que neste momento é uma questão em aberto o que a próxima administração Trump decidirá fazer”, disse ele.

Cubanski disse que uma regra final provavelmente seria emitida no final da primavera ou início do verão de 2025, tornando-se uma das primeiras decisões que o novo governo enfrentará. Os comentários deverão ser feitos em 27 de janeiro, apenas uma semana após a inauguração.

É provável que a Casa Branca tome uma decisão final, e o nível de influência que Oz ou Kennedy terão no processo pode depender da rapidez com que o Senado controlado pelos republicanos as possa confirmar.

Há interesse bipartidário no Congresso em permitir que o Medicare cubra medicamentos para obesidade, mas o preço tem sido o maior obstáculo. Com os conservadores no poder a tentarem cortar gastos no próximo ano, deixar a administração tomar a decisão aliviaria a pressão sobre os legisladores.

A análise do CBO também não analisou o potencial de poupanças adicionais que poderiam ocorrer se, como é amplamente esperado, os medicamentos à base de semaglutida, como o Ozempic e o Wegovy, forem sujeitos a negociações de preços dos medicamentos do Medicare no próximo ano.

“Penso que o custo da expansão da cobertura prejudicou um pouco os esforços dos decisores políticos. Portanto, esta proposta certamente eliminaria esse problema”, disse Cubanski. “Eles não teriam que mudar a lei. “Isso seria simplesmente uma reinterpretação da linguagem jurídica existente.”

Christine Gallagher, diretora associada de investigação e política da STOP Obesity Alliance, disse estar otimista de que o presidente eleito Trump e a sua potencial equipa de saúde estão cientes dos benefícios da expansão da cobertura de medicamentos anti-obesidade.

“Estes não são mais medicamentos para perda de peso. São medicamentos concebidos para tratar a obesidade como uma doença”, disse Gallagher.

Gallagher disse que tem motivos para estar otimista. Ele apontou comentários recentes nos quais Kennedy pareceu suavizar sua posição.

Em entrevista à CNBC, Kennedy disse que os medicamentos anti-obesidade “têm um lugar”.





