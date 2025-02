O Hospital do Caso do Rape-Futder RG Kar, Convice Sanjay Roy, foi levado ao tribunal em Calcutá. Foto do arquivo | Crédito da foto: Ani

O Tribunal Superior de Calcutá na sexta -feira (7 de fevereiro de 2025) admitiu um apelo do CBI que desafiou o período de LifeChain do Tribunal de Primeira Instância até que a sentença de morte conceda ao caso do caso da violação do Hospital RG Kar, O condenado de Sanjay Roy.

No entanto, um banco de divisão se recusou a admitir o apelo do governo ocidental de Bengala que desafia a quantidade de sentença concedida a Roy, o único condenado no caso.

Tanto o CBI quanto o governo do estado apresentaram recursos perante o Tribunal Superior que buscou a pena de morte por Roy.

O banco da divisão que inclui os juízes Debangsu Basak e o MD. Sabar Rashidi disse que, como o CBI conduziu a investigação, seu apelo contestando a quantidade de sentença está sendo admitido na audiência.

Um médico em serviço foi estuprado e morto dentro dos seminários da RG Kar Medical College e do hospital aqui em 9 de agosto do ano passado.