RG Kar Caso: O Tribunal Superior de Calcutá inicia o Tribunal de Apelações do Governo de Bengala e o CBI

Na segunda -feira (27 de janeiro de 2025), o Tribunal Superior de Calcutá iniciou a audiência de admissão de dois apelos separados, um do governo ocidental de Bengala e o outro do CBI, desafiando uma ordem do Tribunal de Primeira instância que condenou o condenado por violação e assassinato do Hospital RG Kar, Sanjay Roy. para a prisão perpétua até a morte.

O CBI afirmou que, diferentemente do governo do estado, tem o direito de contestar a ordem do Tribunal de Primeira Instância por considerar que a penalidade era insuficiente, pois era a agência de investigação e processamento do caso.

Afirmando que a ordem judicial das sessões de Sealdah que condenaram Roy à prisão perpétua até a morte foi inadequada, tanto o CBI quanto o governo do estado oraram separadamente para que a penalidade de capital seja concedida ao condenado.

O advogado geral Kishore Dutta, em nome do governo de Bengala Ocidental, abriu os argumentos do dia anterior a um tribunal de divisão presidido pelo juiz Debangsu Basak, pela admissão do apelo do estado, alegando que ele também tem o direito de recorrer contra a sentença do sentença da sentença do Tribunal de Primeira Instância.