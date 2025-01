Ricky Harun promove estilo de vida saudável com própolis e produtos da Hello Kitty

Jacarta – Uma das marcas de própolis da Indonésia, a British Propolis, mais uma vez apresenta novidades interessantes para seus consumidores. No último programa, a British Propolis está oferecendo gratuitamente uma edição especial da sacola da Hello Kitty.

O porta-voz do produto, Ricky Harun, confirmou que esta sacola é uma mercadoria exclusiva que está disponível apenas em quantidades limitadas. Role mais, ok?

“Os produtos oficiais da Hello Kitty podem ser obtidos gratuitamente. A maneira de fazer isso é simplesmente comprar 10 produtos britânicos de própolis. “Mas o número dessas sacolas é limitado, você sabe”, disse Ricky Harun à margem do evento SAGA 2025 que aconteceu no ICE BSD, Tangerang, no sábado, 11 de janeiro de 2025.

Ricky Harun acrescentou ainda que esta mercadoria tem um design único e atraente. Acredita-se que a combinação de opções de design e cores atrairá a atenção de muitas pessoas, principalmente dos fãs da Hello Kitty.

“Basicamente, todos os produtos são garantidos como fofos e adoráveis. Para sacolas, existem muitas cores. Da mesma forma, as sacolas vêm em várias cores. Posteriormente, será lançado em etapas. “Parece que quase todas as mães e crianças gostam da Hello Kitty”, disse ela.

Este produto é conhecido como suplemento de saúde familiar tendo como principal ingrediente a própolis importada diretamente da Inglaterra. A presença de mercadorias da Hello Kitty é considerada relevante, visto que na história fictícia a personagem da Hello Kitty também vem de Londres, Inglaterra.

Este suplemento também é comumente usado por diversas celebridades como a treinadora Indra Sjafri, Oki Setiana Dewi, Meyda Sefira, Ratu Anandita, Mario Irwinsyah e Ridwan Ghany. Ricky Harun também revelou que também o consome como parte de um estilo de vida saudável.

“Além de mim, muitos amigos e figuras públicas têm consumido essa própolis. “Temos consciência de que os suplementos também podem ajudar a nossa saúde, além de praticar exercícios regularmente e comer alimentos nutritivos”, disse Ricky Harun.

“A doença não dói, todos podemos consumir. Porque este é um suplemento que pode manter a nossa resistência. “Este evento também é uma forma da British Propolis agradecer às pessoas que trabalham duro por suas famílias”, acrescentou Ricky.

Segundo o fundador britânico da Própolis, Ippo Santosa, a presença desta sacola da edição Hello Kitty é vista como uma forma de gratidão aos fiéis consumidores britânicos da Própolis. Até agora, este produto tornou-se parte da vida diária das famílias indonésias para manter a saúde e a resistência.