Ricky Starks estreia na WWE NXT e imediatamente sacode as coisas

Antigo Awe estrela Ricky Starks chocado para WWE NXT Fãs com sua estréia, tendo um impacto imediato. Nos dias anteriores à sua chegada chocante, Starks já estava gerando um grande burburinho nos últimos dias.

Depois de ir a quase onze meses da AEW Television, Starks não competiu desde o episódio de 30 de março pela AEW Collision, onde ele e Big Bill perderam no voo alto. Apesar de sua ausência do anel, ele permaneceu ativo fazendo aparições em vários eventos independentes de luta.

No início desta semana, os relatórios confirmaram que a AEW lançou Ricky Starks, Miro e Malakai Black sem uma cláusula de competição de 90 dias. A especulação enlouqueceu por Starks e Black que foi para a WWE, e Starks não perdeu tempo demonstrando os rumores ao fazer uma estréia surpresa no WWE NXT.

Enquanto o show estava se preparando para o evento principal, uma partida de gaiola de aço para o Norte Nort do NXT Championship entre Tony D’Angelo e Ridge Holland. Antes do jogo, Ricky Starks apareceu de repente na multidão. Os fãs do NXT explodiram com enormes músicas de “Ricky Starks”

Ricky Starks faz uma declaração ousada em sua primeira noite na WWE NXT

Ricky Starks fez uma estréia chocante no WWE NXT, recebendo uma grande ovação da multidão. Segurando um microfone na mão, ele emitiu uma declaração ousada, afirmando sua presença e declarando Ele muda o jogo para a marca preta e dourada.

Ele disse: “É óbvio que você sabe quem eu sou. Se o NXT é o futuro da luta profissional, bem, adivinhe? Você precisa de uma estrela absoluta do futuro. Se essa é a marca mais popular, bem, você precisa do agente livre mais quente, Baby. Não deixe o rosto bonito e a fragrância cara confundir você. Estou aqui para colocar este lugar de cabeça para baixo. E todo mundo está implorando a pergunta: quando a revolução será televisionada novamente? Bem, estou aqui, certo? “

Com Ricky Starks fazendo uma declaração ousada após sua chegada, será interessante ver o que ele faz a seguir. Ele fará uma aparição neste fim de semana no WWE NXT Revenge Day? Só o tempo dirá.