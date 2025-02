Ricky Starks poderia ter um novo nome após a estréia da WWE NXT

O último episódio de WWE NXT entregou um momento chocante como Ricky Starks Ele fez sua estréia após seu lançamento do AEW no início desta semana. Os relatórios confirmaram que Starks não possui uma cláusula de competição de 90 dias com a AEW, que permite que ele apareça imediatamente em qualquer lugar.

Ricky Starks apareceu na multidão, segurando um microfone na mão. Enquanto os fãs da WWE NXT explodiram uma grande ovação, cantando seu nome, Starks emitiu uma declaração ousada. Ele disse: “É óbvio que você sabe quem eu sou. Se o NXT é o futuro da luta profissional, bem, adivinhe? Você precisa de uma estrela absoluta do futuro. Se essa é a marca mais popular, bem, você precisa do agente livre mais quente, Baby. Não deixe o rosto bonito e a fragrância cara confundir você. Estou aqui para colocar este lugar de cabeça para baixo. E todo mundo está implorando a pergunta: quando a revolução será televisionada novamente? Bem, estou aqui, certo? “

Curiosamente, enquanto os comentaristas da WWE NXT reconheceram a presença de Starks, eles realmente não mencionaram seu nome. Vic Joseph, em comentários, declarou: “Sabemos quem ele é. Todo mundo quer fazer parte do NXT.

No entanto, as contas oficiais de mídia social da WWE, incluindo o YouTube, X (anteriormente conhecidas como Twitter) e Instagram, não mencionaram o nome de Ricky Starks em suas publicações de estréia. Isso fez perguntas sobre por que os comentários evitam dizer seu nome, com especulações apontando para uma possível mudança de nome. No meio disso, os novos relatórios forneceram uma atualização sobre a situação.

Ricky Starks WWE Identidade em questão: novo nome recebido?

Selecione lutar atrás do PaywallEle fez uma atualização sobre o nome da ex -estrela Aew Ricky Starks. O relatório declarou que a decisão da WWE de evitar mencionar o nome de Starks “não foi um acidente”.

A razão para esta decisão ainda é desconhecida. Uma mudança de nome é possível para Starks, mas não a única opção. O que está claro é que a WWE decidiu não mencionar seu nome de propósito, por isso não é apenas uma coincidência.

Enquanto a WWE evita deliberadamente o nome de Ricky Starks fez perguntas entre os fãs sobre se a ex -estrela da AEW receberá um novo nome, só o tempo dirá. Após sua estréia, Starks fez várias declarações nas redes sociais. Em uma publicação, ele compartilhado A face sorridente de Kendrick Lamar da performance do Super Bowl Lix do rapper.