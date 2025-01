Ridley Scott arquiva filme biográfico de Bee Gees após atraso: “Eles não gostaram do meu acordo”

Ridley Scott decidiu que é hora de “seguir em frente”, pelo menos por enquanto, com sua cinebiografia dos Bee Gees.

Foi anunciado que Scott, que recentemente fez Gladiador II com Paul Mescal, iria dirigir um filme biográfico dos Bee Gees intitulado You Should Be Dancing. O filme deveria começar a ser filmado no início de 2025; No entanto, em novembro de 2024, foi anunciado que Scott faria primeiro um filme diferente chamado The Dog Stars.

Após o anúncio, Scott disse Prazo final que o filme dos Bee Gees teve um “revés”. Ele não detalhou qual era o problema na época, embora tenha dito que “espera voltar a isso até o final de (2025)”.

O que Ridley Scott disse sobre seu filme Bee Gees?

conversando com Revista GQScott discutiu o assunto mais abertamente e explicou por que decidiu passar para outras coisas por enquanto.

“O acordo: o estúdio mudou o jogo”, explicou Scott. “Eu disse a ele: ‘Você não pode fazer isso’. Eles insistiram. Eu falei para ele: ‘Bom, vou avisar, vou andando, porque vou passar para o próximo filme’. Eles não acreditaram em mim e eu acreditei.”

Scott ainda espera que os problemas sejam resolvidos e ele possa filmar o filme dos Bee Gees ainda este ano; No entanto, o projeto está “engavetado” por enquanto.

“Eles me pediram para ir longe demais”, diz ele. “E eu disse: ‘Não. Próximo!’ Eles não gostaram do meu tratamento. Então eu disse, vou seguir em frente. “Eu sou caro, mas sou gostoso pra caralho.”

Quanto ao tema do filme, se for feito, disse Scott. “Gostei do lado operário dos Bee Gees. É sobre competir com irmãos… E então eles perdem Andy; Andy teve uma overdose aos 30…. “É mais uma questão de presente do que de sorte, certo?… É uma história fantástica.”