O Ministro do Aço da União, HD Kumaraswamy, recebeu uma recepção emocionante no aeroporto de Visakhaptnão após a chegada na quinta -feira. | Crédito da foto: V. Raju

O Ministro das Indústrias Aço e Heavias de La Unión, HD Kumaraswamy, juntamente com seu colega de gabinete, o Ministro de Estado da União para as indústrias de aço e pesado Bhupathiraju Srinivasa Varma visitou a planta de aço Rinl-Visackhapatnam na quinta-feira.

Durante as reuniões internas com os funcionários, Kumaraswamy expressou sua confiança de que a força de trabalho de Rinl tem o potencial de se recuperar e marchar em direção à lucratividade. Rinl desempenharia um papel importante para alcançar o objetivo de produção de 300 milhões de toneladas como parte do Viksit Bharat-Atma Nirbhar Bharat, acrescentou.

Ministas de aço, acompanhadas por membros do Parlamento (Visakhapatnam), K. Appalanaidu (Vizianagaram) e CM Ramesh (Anakapalli) e Gajuwaka Mla Palla Srinivas Ndrik, aberta no Rinl Realvurnce Park na área de High -Fonha -2, durante a sua visita.

Mais tarde, abordando a equipe do RINL no Tenetti Viswanadham Auditorium, o Sr. Kumaraswamy parabenizou a equipe de Rinl por sua luta, trabalho duro e compromisso de alcançar um progresso constante nos últimos três meses na frente de produção. Ele agradeceu ao primeiro -ministro Narendra Modi pelos ₹ 11.440 milhões de rúpias.

Ele disse que ofereceu orações a Lord Venkateswara Swamy esta manhã em Tirumala para dar a força necessária à força de trabalho de Rinl e também para levar Rinl a maiores alturas de excelência e eficiência. “A força está dentro de você e, com seu trabalho duro, gostaria de levar esta planta (Rinl) para a posição número um no país”, disse o ministro.