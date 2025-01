Risma processa o Tribunal Constitucional e pede que Khofifah-Emil seja desqualificado nas eleições para governador de Java Oriental

Jacarta – A dupla de candidatos a governador e vice-governador de Java Oriental, Tri Rismaharini ou Risma e Zahrul Azhar Asumta ou Gus Hans, disputou as eleições regionais de Java Oriental para o Tribunal Constitucional (MK). Através do seu advogado Triwiyono Susilo, Risma acusou a dupla de candidatos número 2, Khofifah Indar Parawansa e Emil Dardak, de manipulação de votos.

Isto foi transmitido por Triwiyono na audiência de disputa eleitoral regional número 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 perante o Tribunal Constitucional, na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Triwiyono explicou que houve manipulação de votos no TPS. Ele alegou que houve alterações nos dados do formulário C.Results-KWK-Governor, incluindo eliminação e envio de vários C.Results-KWK-Governor com resultados diferentes.

“De acordo com o relatório e investigação da equipe de testemunhas, foram encontradas denúncias de manipulação no formulário C.Resultados-KWK-Governador em diversos locais de votação, com detalhamento, uso do tipo 01 e par de candidatos 03, passando a ser 0, enquanto os votos para o par de candidatos 02″ permanecem significativos. A eliminação dos resultados da votação para o par de candidatos 03 teve como objetivo reduzir os números da votação, pelo que os resultados da votação não foram reais”, disse Triwiyono.

Acrescentou que a alegada manipulação do voto ocorreu através do sistema de informação de recapitulação (Sirekap). Triwiyono considera que o sistema não é transparente.

“Os dados do TPS, que se considera não apoiarem a estabilidade de determinados resultados, são ignorados. O sistema, que deveria garantir a equidade, é utilizado para orientar os resultados de acordo com determinados interesses”, explicou.

Portanto, na sua petição, Risma e Gus Hans pediram ao Tribunal Constitucional que cancelasse ou desqualificasse o casal Khofifah-Emil nas eleições regionais de Java Oriental.

Risma-Gus Hans também pediu ao Tribunal Constitucional que cancelasse o Decreto número 63 de 2024 da KPU de Java Oriental relativo à determinação dos resultados das eleições para governador e vice-governador que foram determinadas em 9 de dezembro de 2024.

Suspeitou então que o casal Khofifah-Emil tinha cometido violações estruturadas, sistemáticas e massivas (TSM) nas eleições regionais de Java Oriental.

Risma-Gus Hans também pediu que a contagem dos votos nas eleições para governador de Java Oriental fosse determinada, segundo eles, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim obteve 1.797.332 votos e Risma-Gus Hans obteve 6.743.095 votos.

“Ou em quinto lugar, ordenar que a KPU de Java Oriental vote novamente em todas as assembleias de voto de Java Oriental onde Luluk-Lukman e Risma-Gus Hans comparecerão, não incluindo o número de série 2 Khofifah-Emil”, disse.

 Khofifah, Emil e Denny Caknan no grande evento de campanha Khofifah-Emil em Jember. Foto: VIVA.co.id/Nur Faishal (Surabaya)

Em sexto lugar, pede-se também ao Tribunal Constitucional que ordene à KPU de Java Oriental que implemente esta decisão ou, se os juízes do Tribunal Constitucional tiverem uma opinião diferente, que solicite uma decisão que seja tão justa quanto possível.

Para informação, a dupla de candidatos em exercício Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak nas eleições para governador de Java Oriental venceu oficialmente as eleições regionais de 2024 com base na recapitulação dos resultados da votação conduzida pela KPU de Java Oriental em Surabaya, na segunda-feira, 9 de dezembro de 2024.

Khofifah-Emil saiu na frente ao obter 12,1 milhões de votos. Enquanto isso, a dupla de candidatos número 03, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, terminou em segundo lugar com 6,7 milhões de votos. Entretanto, a dupla de candidatos número 01, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, promovida pelo PKB, obteve apenas 1,7 milhões de votos.

Foram 1,2 milhão de votos inválidos. “O número de votos válidos foi de 20.732.592 votos e o número de votos inválidos foi de 1.204.610 votos”, disse o presidente da KPU de Java Oriental, Aang Khunaifi.

De acordo com os resultados da recapitulação, o casal Khofifah-Emil destacou-se em 36 regiões de um total de 38 distritos/cidades de Java Oriental. Houve duas áreas onde a dupla de candidatos Risma-Gus Hans venceu, nomeadamente Surabaya City e Mojokerto City.